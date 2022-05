Smart Parking, partnership tra Bosch ed Everynet

In occasione dell’IoT Solutions World Congress, Bosch ed Everynet hanno presentato una soluzione per lo Smart Parking.

Le soluzioni digitali e data-based per lo Smart Parking mostrano, in tempo reale, le aree di parcheggio disponibili, pemettendo di ridurre il tempo per la ricerca di un parcheggio, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

Il sistema è presentato come una soluzione per facilitare l’accesso ai parcheggi nei centri cittadini, commerciali e logistici.

Bosch ha sviluppato una famiglia di sensori per la gestione dei parcheggi. Due tecnologie di rilevamento dei veicoli (magnetometro e radar) sono combinate con un algoritmo di autoapprendimento. Le informazioni sulla presenza del veicolo vengono trasmesse in modo sicuro utilizzando LoRaWAN, un protocollo di telecomunicazioni radio che consente la comunicazione a bassa frequenza degli oggetti collegati.

L’operatore di rete LoRaWAN di Everynet è presente in Europa, Medio Oriente, Asia e America. Questa collaborazione consente a Bosch di accelerare progetti di Smart Parking beneficiando delle reti già installate da Everynet o installabili ad-hoc.

Secondo Antonio Terlizzi, Senior Vice President, Head of Global Sales di Everynet, il mercato della smart mobility crescerà a doppia cifra e raggiungerà i 70 miliardi di dollari entro il 2027.

Everynet è un operatore globale di reti LoRaWAN e fornisce reti carrier grade in Asia, EMEA, e nelle Americhe. Il modello di rete Neutral Host di Everynet consente agli Operatori di Rete Mobili, MVNO e Service Provider di offrire connettività e soluzioni IoT attraverso la tecnologia LoRaWAN, lo standard aperto adottato a livello globale per connettività IoT Low Power.

