MacBook Pro 2021, alcuni utenti lamentano problemi audio

Non succede sempre e non succede a tutti, ma alcuni utenti di MacBook Pro 2021, sia da 14” che da 16 pollici, lamentano problemi audio, in particolare fastidiosi scoppiettii e crepitii emessi dagli altoparlanti. Stando ai resoconti degli utenti interessati, il problema si presenta in modo del tutto casuale, sempre però mentre il computer sta riproducendo musica, video o qualsiasi altro contenuto con audio.

Il verificarsi di crepitii e scoppiettii risulta ancora più evidente e fastidioso quando il livello del volume è alto, oppure anche quando il suono in riproduzione è acuto. Nei post sul forum di discussione Apple e anche su Reddit che trattano dei problemi audio di MacBook Pro 2021, alcuni utenti raccontano le proprie esperienze personali.

Alcuni hanno ottenuto la sostituzione del portatile da parte di Apple, ma i problemi audio si sono manifestati anche sulla macchina sostitutiva. Anche per questa ragione molti sono portati a scartare l’ipotesi di un problema hardware, imputando invece l’origine dei problemi audio di MacBook Pro 2021 a un bug software, quindi risolvibile con un aggiornamento da parte di Cupertino.

Purtroppo finora Apple non ha riconosciuto ufficialmente il problema, quindi per il momento bisogna accontentarsi dele soluzioni fai da te. Secondo un utente è possibile risolverlo interrompendo l’esecuzione del processo denominato coreaudiod all’interno della utility Monitoraggio Attività di macOS. Altri ancora sostengono che i problemi sono scomparsi dopo aver installato macOS 12.3, purtroppo però non è stato così per tutti. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

A causa delle limitazioni e dei blocchi in Cina per le ondate di Covid la produzione dei MacBook Pro 2021 sta subendo ritardi, aggravati anche dal problema della scarsità globale di chip e componenti: i tempi di spedizione stimati da Apple puntano a consegne fino a tre mesi dopo l’ordine, a luglio inoltrato.