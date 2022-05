Adobe Premiere Pro esporta video 10 volte più veloce su Mac

Adobe ha rilasciato la versione 22.4 di Premiere Pro che, tra le novità principali, porta notevoli miglioramenti sul versante prestazioni: le esportazioni per video in formato HEVC 4:2:2 a 10 bit risultano più rapide su tutte le piattaforme, con tempi ridotti sia sui Mac con CPU Intel (ora è possibile sfruttare allo scopo GPU esterne), sia sui Mac con CPU M1.

È possiible selezionare “HEVC” dal menu a discesa Formato sotto Impostazioni di esportazione per abilitare l’opzione in questione; da qui, nella scheda Video, si accede a Impostazioni di codifica. Se il sistema supporta la codifica hardware, il campo Prestazioni è impostato su Codifica hardware.

È possibile impostare il livello del profilo su Main 10 (impostando l’opzione su su Codifica software, la codifica hardware verrà disattivata e Adobe Premiere Pro non utilizzerà l’hardware per la codifica dei file multimediali). La versione del sistema operativo minima necessaria per abilitare questa funzione è macOS Big Sur (versione 11).

Adobe riferisce che le prestazioni di rendering sono migliorate e la riproduzione di registrazioni dello schermo QuickTime è più fluida. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni nelle esportazioni video, questa versione di Premiere Pro porta nuove funzioni che includono il supporto per le trasparenze nei file GIF e opzioni per distribuire la spaziatura tra gli oggetti per titoli e grafica.

Sono supportate le GIF con trasparenza, per maggiore flessibilità nell’elaborazione di brevi contenuti per social media. Nuovi strumenti consentono di regolare la spaziatura tra testo e forme in modo da poter distribuire equamente diversi elementi durante la progettazione di titoli e grafica.

Adobe riferisce ancora che è possibile lavorare più velocemente con le riprese HDR creando proxy HDR dei file multimediali. È possibile generare automaticamente copie più piccole a media e alta risoluzione dei file nello spazio colore corretto. I proxy HDR corrispondono visivamente agli originali e offrono prestazioni migliorate durante la modifica.

Nelle scorse ore Adobe ha aggiornato Photoshop per iPad introducendo la funzione Riempi in base al contenuto che sfrutta l’IA e rende il software per tablet ancora più simile alla versione per computer.