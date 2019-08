Snap Spectacles 3 sono gli occhiali da sole pronti per 3D e realtà aumentata

Finora gli occhiali smart Snapchat sono stati più un fenomeno social e di immagine che un dispositivo di successo: i nuovi Spectacles 3 appena annunciati da Snap puntano al sodo (leggi specifiche teniche superiori e più funzioni) nella speranza di ribaltare la situazione.

Come i modelli precedenti sono in grado di scattare fotografie e registrare video. Questo nuovo modello però mette a disposizione due fotocamere HD in grado di rilevare profondità e dimensioni in modo simile agli occhi umani. Risoluzione e posizione delle camere è studiata per l’interazione tra oggetti e panorami reali con contenuti digitali, in sostanza per poter offrire agli utenti la possibilità di arricchire foto e video con effetti grafici 3D.

Gli occhiali sono realizzati con una struttura in acciaio leggera e robusta, mantenendo la forma circolare delle lenti che ha caratterizzato anche i modelli precedenti. L’utente può azionare uno dei due pulsanti presenti sulla montatura per registrare video con lunghezza massima di 60 secondi ciascuno, oppure premendo e tenendo premuto per scattare una fotografia. Grazie alla presenza di un sistema a 4 microfoni le riprese video in alta definizione sono accompagnate anche da audio in alta definizione.

Con l’annuncio degli Spectacles 3 il social anticipa l’arrivo di una suite di nuovi strumenti ed effetti 3D all’interno dell’app Snap. Da qui gli utenti potranno rielaborare ed arricchire i propri momenti aggiungendo nuove luci, paesaggi ed effetti speciali, il tutto in modo rapido con pochi tap e swipe. In arrivo anche un 3D Viewer per potersi immergere nei propri post e ricordi oppure per visualizzare quelli creati da amici e contatti.

Snap Spectacles 3 sono già preordinabili al prezzo di 380 dollari, circa 340 euro sul sito Snap e arriveranno questo autunno. Il modello attuale Spectacles 2 è disponibile anche su Amazon Italia al prezzo di 175 euro.