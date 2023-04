SimplyFatt 2023, nuova versione del software di fatturazione per Mac e PC

Gli sviluppatori di Lucanasoft hanno annunciato SimplyFatt 2023, ultima versione di un apprezzato software di fatturazione e magazzino per Mac e PC.

SimplyFatt consente di gestire Fatture, Note di variazione, Parcelle, D.D.T., Preventivi, Ordini a clienti e fornitori, Fatture di acquisto, fatture elettroniche (invio/ricezione, firma digitale e conservazione sostitutiva), scadenzari pagamenti attivi/passivi, vendita al banco (scontrini elettronici senza registratore di cassa).

Sono offerte funzioni per la gestione del magazzino (carico e scarico articoli, consultazione giacenze, verifiche sottoscorta, seriali/lotti e inventari). L’applicazione è multiazienda (è possibile gestire più attività con la stessa installazione da una stessa postazione), multipostazione (condivisione dei dati da più postazioni) ed è offerta anche in versione cloud (condivisione dei dati attraverso connessione internet).

L’ultima versione (qui i dettagli) integra cambiamenti all’interfaccia grafica compatibile con i retina display sia su macOS sia su Windows.

È stata integrata una fuznione per gestire scontrini Elettronici senza Registratore di Cassa, in altre parole l’invio degli scontrini elettronici (documento commerciale online) all’Agenzia dell’Entrate senza l’utilizzo del registratore di cassa telematico e stampa con stampante termica sia su Mac che su Windows.

Lo sviluppatore riferisce di migliroamenti nelle prestazioni in tutte le operazioni; in particolare nelle versioni Network e Cloud viene proposta l’installazione dell’ultima versione del DB server CubeSQL (versione 5.9.0) indispensabile per la condivisone dei dati a più postazioni, consentendo la connessione simultanea fino a 20 dispositivi e non più 5 (della versione vecchia Network) o 10 (della vecchia versione Cloud).

La versione per macOS è Universal (in grado di funzionare nativamente sia su Mac con CPU Intel, sia su quelli con CPU Apple Silicon), e richiede macOS 10.12 (Sierra) o seguenti.

i backup, gli archivi ed i layout di stampa della versione 2 sono compatibili con la nuova versione: non occorrono conversioni degli archivi esistenti.

Questa nuova versione viene venduta con un canone di abbonamento mensile in tre versioni differenti: Base, Network e Cloud. Il canone comprende il costo della licenza software e può includere i servizi aggiuntivi come la fattura elettronica ed il servizio cloud. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare le versioni di prova sia per Mac, sia per Windows.