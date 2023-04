Per Google ora Chrome per Mac è più veloce che mai

Google riferisce di ottimizzazioni integrate in Chrome per Mac, spiegando che il loro browser è ora “più veloce che mai” come dimostrano i risultati del benckmark Speedometer creato in collaborazione da Apple, Google e Mozilla.

Google spiega che con gli ultimi aggiornamenti del browser sono state integrate novità “sotto il cofano” che hanno consentito di migliorare velocità ed efficienza; è stato implementato un parsing HTML migliore per CSS e funzioni JavaScript, integrati cambiamenti per una miglior gestione del meccanismo dei puntatori compressi.

Sono state integrate ottimizzazioni nelle modalità con le quali i puntatori comprimono e decomprimo gli indirizzi a 64 bit, ridurre lo spazio di indirizzamento, con riflessi sulla Java Virtual Machine e nell’occupazione di memoria e nell’indirizzamento della stessa.

In complesso Google evidenzia un miglioramento del 10% con il benchmark Speedometer 2.1.

Chrome si aggiorna normalmente automaticamente quando viene resa disponibile una nuova versione del browser per il dispositivo. In genere gli aggiornamenti vengono eseguiti in background quando si chiude e riapre il browser del computer. È possibile verificare l’aggiornamento di Chrome aprendo il browser, selezionando “Altro” in alto a destra (l’icona con i tre puntini verticali), da qui “Guida” e “Informazioni su Google Chrome”. Ovviamente è sempre possibile scaricare e installare Chrome da zero partendo da questo indirizzo.