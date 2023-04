Spotify ora con widget per la Schermata di Blocco di iPhone

Spotify ha annunciato un aggiornamento per Spotify su iPhone, app che ora offre specifici widget nella Lock Screen (la schermata di blocco).

Dopo avere aggiunto i widget dedicati nella Lock Screen, un tap su questi permette di aprire velocemente l’app Spotify, permettendo l’accesso al volo dalla schermata principale del telefono.

Gli sviluppatori riferiscono che l’aggiornamento è in distribuzione per tutti, e che per aggiungere i widget nella Lock Screen serve ovviamente iOS 16 o seguenti; se l’opzione non compare assicuratevi di scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app dall’App Store.

Come aggiungere i widget di Spotify alla Schermata di Blocco

Toccate e tenete premuta la schermata di blocco finché non viene visualizzato il pulsante Personalizza, poi toccate “Personalizza”. Selezionate la Schermata di blocco Scegliete “Aggiungi widget” Toccate o trascinate i widget che volete aggiungere alla schermata di blocco. Al termine delle operazioni, toccate il pulsante Chiudi, poi toccate Fine.

Spotify non ha a tutt’oggi implementato il supporto nativo per HomePod e HomePod mini – nonostante Apple abbia aperto questi speaker a servizi di musica in streaming di terze parti – e non è quindi possibile controllare Spotify con Siri su HomePod.