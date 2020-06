Altoparlante Bluetooth per musica e telefonate sotto la doccia a soli 13,99 euro: solo oggi

Se volete un altoparlante da doccia di qualità, grazie ad un codice sconto lo potete comprare per soli 13,99 euro. Il prodotto in offerta è il TaoTronics TT-SK03 provato da Macitynet e che nel corso dei nostri test ha dimostrato di saper fare molto bene, quel per cui è stato progettato: funzionare come colonna sonora mentre si fa la doccia.

L’altoparlante è pensato per collegarsi e funzionare senza problemi anche se viene bagnato con insistenza. Non è completamente a prova d’acqua, ma grazie ai tasti e le protezioni in silicone, tiene lontana l’umidità e le gocce dall’elettronica, evitando di mandare in corto circuito il sistema come accadrebbe ad altri prodotti non protetti. Si attacca facilmente a qualsiasi parete liscia, compresa ovviamente il pannello in vetro della doccia, grazie all’ampia ventosa ed in più, grazie al microfono integrato, permette di rispondere ad una chiamata in entrata direttamente dall’altoparlante, che si trasforma istantaneamente in un dispositivo vivavoce.

Funziona fino a 10 metri di distanza dallo smartphone collegato tramite Bluetooth e non si trova in difficioltà neppure se lo collocherete fino ad una decina di metri da iPhone (o qualunque altro dispositivo Bluetooth). Praticamente potrete lasciare il telefono in un’altra stanza portando con voi il Taotronics per ascoltare musica o rispondere alle chiamate

Questo altoparlante è tra i migliori nel suo ambito, decisamente superiore per materiali, design ed ingegnerizzazione ad altri che vengono venduti su Amazon ad un prezzo inferiore e che spesso hanno ventose con presa incerta, Bluetooth che si disconnette, durata della batteria mediocre e plastiche di bassa qualità, oltre che una tenuta all’acqua tutta da dimostrare.

Questo accessorio normalmente costa 20 euro ma, come dicevamo, potete inserire il codice LJ7FWMFB nel carrello e così pagarlo soltanto 13,99 euro. Un prezzo eccellente in rapporto alla qualità, come dimostra il gradimento di chi l’ha acquistato: sono infatti 4,4 le stelle assegnate dai clienti Amazon. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 20 giugno.