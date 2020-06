La mirrorless Nikon Z50 ora con kit per Vlogger

Tutti gli strumenti necessari per i vlogger sono raccolti nel nuovo kit di Nikon, pensato per funzionare con la mirrorless Nikon Z 50, la prima della serie con sensore APS-C lanciata nell’ottobre scorso. Questo set comprende infatti la fotocamera accompagnata dall’obiettivo NIKKOR Z DX 16-50mm VR, una piastra di montaggio SmallRig, un mini treppiede Manfrotto e un videomicrofono direzionale Rode, una combinazione che sfrutta le generose dimensioni del sensore della camera combinate ad un buono zoom per la realizzazione facilitata di filmati dall’aspetto professionale.

E’ progettato appunto per i vlogger che desiderano migliorare i propri contenuti ma anche per i videoamatori alle prime armi. La fotocamera per altro è di buon livello: può infatti registrare video in 4K UltraHD a 30p oppure filmati alla moviola in Full HD. E’ dotata di sistema ibrido AF molto rapido e preciso che, insieme al monitor inclinabile (fino a 180 gradi, quindi molto comodo anche per i video in modalità selfie), per l’appunto facilitano la ripresa anche ai meni esperti.

Il corpo macchina è inoltre piuttosto leggero e facile da trasportare, oltre ad essere costruito in lega di magnesio che ne migliora la resistenza in special modo nella parte superiore ed anteriore, che sono poi quelle più soggette a piccoli urti. La Nikon Z 50 è inoltre dotata di WiFi e Bluetooth per facilitare la condivisione delle registrazioni direttamente dal telefono tramite l’app SnapBridge. Dell’innovazione portata dagli smartphone riprende anche i controlli touch, che semplificano la configurazione delle varie opzioni e le riprese stesse.

Tutti gli accessori inclusi nel kit, come dicevamo, facilitano la creazione di vlog di qualità. Per esempio il mini treppiede di Manfrotto può essere fissato anche quando il monitor della fotocamera è completamente ribaltato nella posizione video-selfie e le gambe, quando chiuse, si trasformano in una pratica impugnatura. Il sistema offre anche un innesto per slitta a freddo delle luci e il microfono direzionale Rode, piuttosto compatto, promette una qualità audio professionale con un disturbo periferico ridotto o quasi assente anche nelle riprese all’aperto, grazie alla copertura antivento in dotazione.

Qui sopra trovate il video pubblicato da Nikon dove vengono snocciolati alcuni consigli per creare blog di livello professionale con il Nikon Z 50 vlogger kit. Per l’acquisto, al momento lo trovate nei negozi specializzati, sul Nikon Store al prezzo 1.199 euro. Al momento lo trovate anche su Amazon con uno sconto di 100 euro.