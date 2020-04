Solo oggi sconto su Mpow H12, ottime cuffie low cost con riduzione del rumore

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie con tecnologia di riduzione attiva del rumore, ma non volete spendere cifre da capogiro, la soluzione ideale arriva da Mpow con le Mpow H12, cuffie bluetooth con ANC di buona fattura e con una qualità del suono impressionante, considerando la sua fascia di prezzo solo oggi in offerta a 50,99 euro, con uno sconto di 9 euro.

Quando le abbiamo recensite a questo indirizzo, abbiamo riservato per esse solo elogi considerando il rapporto qualità prezzo. La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli, con volume è comunque molto alto, anche se quello che ci ha stupito di più è la compostezza del suono, dove non c’è nulla di fuori posto. Le tonalità alte risultano pulite, i medi distinti e perfettamente percepibili e bassi che pompano in modo netto, ma senza risultare troppo invadenti e fastidiosi. Il suono è, dunque, particolarmente equilibrato, in tutto, e nel complesso la qualità è ottima. Come già accennato il suono è caldo, avvolgente, composto, bilanciato, e l’ascolto di un film, piuttosto che la partita ad un qualsiasi titolo, risulta divertente.

Dove H12 fa la differenza è nella tecnologia della cancellazione del rumore. Senza voler paragonare queste cuffie ad altre per audiofili di tutt’altro prezzo, dobbiamo però essere sinceri: all’accensione del tast ANC non è mancato l’effetto “wow”.

Si trattava già di un ottimo acquisto a prezzo pieno, ma adesso che si trovano scontate di quasi 10 euro non c’è alcun motivo per non acquistarle: MPOW H12 vi sorprenderà. Difficile, se non impossibile, trovare cuffie di questa qualità a questo prezzo. Non solo offrono un effetto isolamento quasi totale, con un suono bilanciato, profondo, caldo e avvolgente, ma propongono una tecnologia della cancellazione del rumore attiva che funziona davvero.

Potete acquistarle su Amazon direttamente a questo indirizzo.