Nintendo Switch aggiornato, ora i giochi si possono trasferire alle MicroSD

L’aggiornamento Nintendo Switch che porta il firmware della console alla versione 10.0.0 include importanti novità: oltre al poter rimappare i tasti, è finalmente possibile spostare i giochi dalla memoria interna della console alla MicroSD.

Se fino alla versione di sistema precedente, la 9.2.0 era possibile spostare i giochi tra le memorie attraverso un espediente, ossia quello di archiviare i giochi presenti sulla memoria interna e installarli nuovamente dopo aver inserito la MicroSD, adesso sarà possibile il passaggio tra l’una all’altra memoria in modo diretto, tramite l’apposita voce inserita nel menu Impostazioni della console.

Oltre alla richiestissima possibilità di trasferire i giochi di Nintendo Switch alle schedine MicroSD, l’aggiornamento firmware 10.0.0 aggiunge una funzione segnalibro nel canale Notizie, così da consentire di aggiungere ai preferiti le notizie fino a un massimo di 300 notizie.

Acora, tra le novità più interessanti, anche l’aggiunta un’opzione per rimappare i pulsanti del controller. Le configurazioni di levette e pulsanti analogici possono ora essere modificate per ciascun controller associato attraverso Impostazioni di sistema -> Controller e sensori. Le configurazioni personalizzate sono memorizzate sul sistema Nintendo Switch e possono essere personalizzate per i seguenti controller: Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Pro Controller.

Su ciascun sistema, è possibile salvare fino a cinque configurazioni personalizzate preferite per Joy-Con (L), cinque per Joy-Con (R), cinque per Nintendo Switch Pro Controller. Cinque configurazioni possono anche essere salvate come preferite per Nintendo Switch Lite. Tra le altre novità minori, ma che faranno la gioia dei fan, sono state aggiunte sei nuove icone del profilo utente dal gioco Animal Crossing: New Horizons.

