Recensione cuffie MPOW H12 con ANC: economiche dal suono sorprendente

Circa un mese fa abbiamo ospitato su queste pagine la recensione delle cuffie a cancellazione del rumore attiva MPOW, modello H16. Semplicemente incredibili, con un rapporto qualità/prezzo impressionante. Oggi un’altra sorpresa pazzesca, con le MPOW H12 che risultano essere, sotto certi aspetti, migliorative delle precedenti. Ancora una volta siamo rimasti assolutamente impressionati dalla qualità di questo prodotto.

Ci siamo accostati alle MPOW H12 con aspettative assolutamente alte. Questo perché H16 ci aveva letteralmente stregato, con un rapporto qualità prezzo altissimo. MPOW H12, fortunatamente, non ha affatto deluso le aspettative, confermando quanto di buono avevamo raccontato delle precedenti, ma migliorando un aspetto fondamentale. Procediamo con ordine e iniziamo dal contenuto della confezione e dall’estetica.

La confezione di vendita non riserva particolari sorprese, e come per il modello precedente, oltre al cavo di ricarica e quello jack, offre un custodia morbida in velcro per il trasporto, utile se la si deve riporre in valigia o all’interno di uno zaino. Le cuffie sono pieghevole, ma questa volta solo nella parte dei padiglioni auricolari, ma riescono comunque ad occupare poco spazio, e ad essere trasportate con tutta facilità.

Abbiamo detto che H12 riprende tutto il buono di H16 e migliora alcuni aspetti. Se dobbiamo essere sinceri, non ci riferiamo al design. A livello estetico, infatti, ci erano piaciute maggiormente le H16. Queste H12 presentano un padiglione auricolare con un rivestimento in plastica ruvido, con delle venature che non richiamano alla mente un sapore un po’ vintage. Attenzione, i gusti personali non si discutono, e quello che ai nostri occhi non piace, potrebbe risultare estremamente gradevole per altri. Nel complesso, non si tratta di certo di cuffie brutte alla vista, ma se dovessimo scegliere solo per l’estetica, probabilmente avremmo deciso per H16.

C’è da dire, però, che al di là di questo piccolo dato, H12 risulta essere preferibile sotto qualsiasi altro punto di vista, ad iniziare dalla comodità. I padiglioni auricolari sono più grandi, in particoalre più larghi del modello H16, e comprono completamente l’orecchio.Se già H16 erano comode, queste lo sono ancor di più, ancor più avvolgenti, e si lasciano tenere all’orecchio per tutta la visione di un film.

Ovviamente, il materiale principale è la plastica, anche se teniamo a specificare, che si tratta di una buona plastica: robusta, ben assemblata e particolarmente confortevole al tatto, tanto da farle risultare delle cuffie di qualità medio alta.

La leggerezza delle cuffie e i padiglioni ovali di forma allungata si fanno apprezzare fin da subito, con un peso di appena 245 grammi assolutamente ben distribuito. Comode sì, ma ma come suonano?

Ancora una volta, incredibilmente bene. Di base, il suono sembra richiamare fortemente quanto di buono avevamo apprezzato nel modello H16, con un suono assolutamente ben bilanciato sotto tutti i punti di vista, in grado di esaltare anche i bassi, senza che risultino troppo invadenti o, addirittura fastidiosi.

La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli, più la qualità, che non la potenza. Il volume è comunque molto alto, ma quello che stupisce di più è la compostezza del suono, dove non c’è nulla di fuori posto. Appena indossate, quello che ci ha stupito maggiormente è l’effetto isolamento, anche da spento. Accese, poi, non permetteranno di dialogare nemmeno ad un palmo di naso dal nostro interlocutore.

Le tonalità alte risultano pulite, i medi distinti e perfettamente percepibili e bassi che pompano in modo netto, ma senza risultare troppo invadenti e fastidiosi. Il suono è, dunque, particolarmente equilibrato, in tutto, e nel complesso la qualità è ottima. Come già accennato il suono è caldo, avvolgente, composto, bilanciato, e l’ascolto di un film, piuttosto che la partita di Clash Royale, risulta divertente.

Anche ai volumi massimi non si incappa mai in alcuna distorsione sonora, tutto resta estremamente pulito e composto, con alti medi e bassi presenti e incisivi, ma mai invasivi.

Dove H12 fa la differenza rispetto il modello precedente è nella tecnologia della cancellazione del rumore. Senza voler paragonare queste cuffie ad altre per audiofili di tutt’altro prezzo, dobbiamo però essere sinceri: all’accensione del tast ANC non è mancato l’effetto “wow”. Non credevamo ai nostri occhi, anzi, alle nostre orecchie. Il rumore del passaggio di autovetture fuori dal nostro cortile, perfettamente udibile senza cuffie, un po’ meno con le cuffie indossate, spariva quasi totalmente dopo l’accensione del tasti ANC.

Se con H16 non avevamo avuto la stessa impressione, questo modello in prova ci ha sorpresi ancor di più. Non pensavamo che tale tecnologia potesse davvero funzionare su un paio di cuffie da 65 euro, ed invece abbiamo dovuto ritrattare le nostre idee. Di certo il livello di cancellazione del rumore non raggiunge la qualità delle cuffie da parecchie centinaia di euro, ma H12 attenuano, fino quasi a far scomparire, alcuni rumori di sottofondo. Saranno certamente un valido alleato in treno, in aereo o in bus, ancor più del precedente modello in prova.

Conclusioni

Non c’è nulla da dire: MPOW H12 sono l’ennesima sorpresa. Difficile, al momento, trovare cuffie di questa qualità a questo prezzo. Non solo offrono un effetto isolamento quasi totale, con un suono bilanciato, profondo, caldo e avvolgente, ma propongono una tecnologia della cancellazione del rumore attiva che funziona davvero. Sentiamo di raccomandarle non solo a chi ricerca una cuffia di buona fattura senza voler spendere troppo, ma anche chi necessità di funzioni noise cancelling medie, per lavorare in ufficio, per viaggiare in treno o in aereo.

Naturalmente, le consigliamo anche per la visione dei film: durante le prove abbiamo testato Netflix con ottimi risultati, con le cuffie che sono risultate all’altezza, non solo per la comodità, ma anche per la qualità del suono: sono davvero in grado di arricchire la visione di un film, ma anche una sessione videoludica, con spiccate capacità di enfatizzare al meglio effetti sonori di sottofondo.

Pro

Qualità audio eccezionale

Buona l’autonomia

Rapporto qualità prezzo incredibile

Cancellazione del rumore assolutamente apprezzabile

Contro

Pochissimo da segnalare, praticamente nulla

Prezzo e disponibilità

Le cuffie MPOW H12 ANC con cancellazione del rumore e custodia morbida inclusa nella confezione, sono disponibili al prezzo di 65,99 euro a partire da questa pagina di Amazon