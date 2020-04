Apple prenota più capacità produttiva di TSMC per gli iPhone 12

L’incertezza da coronavirus purtroppo rimane, ma sul fronte degli ordinativi di Cupertino arriva un buon segnale che lascia intravvedere una previsioni ottimistica della multinazionale per la nuova gamma di terminali in arrivo questo autunno: Apple infatti ha incrementato la capacità produttiva TSMC prenotata per realizzare i processori Apple A14 destinati agli iPhone 12 di quest’anno.

Gli smartphone Apple in arrivo potrebbero essere i primi al mondo dotati di un processore costruito con processo a 5 nanometri. Per Apple A14 sono previsti consistenti miglioramenti sul fronte delle prestazioni e delle funzioni, sopratutto in campo intelligenza artificiale e realtà aumentata. Grazie a una serie di ingenti investimenti multimiliardari TSMC è all’avanguardia nei processo di costruzione per processori.

Da tempo è noto che la capacità produttiva TSMC per i processori a 5 nanometri è contesa da Apple, Huawei ma anche da altri marchi importanti. Secondo alcune indiscrezioni che provengono da Taiwan Huawei avrebbe ridotto la propria prenotazione per costruire i processori HiSilicon a causa di previsioni in calo sulle vendite di smartphone da qui alla fine dell’anno. Ed è proprio la capacità produttiva TSMC per chip a 5 nanometri liberata da Huawei che Apple si sarebbe aggiudicata, in aggiunta ai contratti in essere.

Ricordiamo infatti che ormai da anni TSMC è l’unico produttore in esclusiva dei processori Apple Ax: oltre a buona parte degli impianti a 7 nanometri per costruire i processori Apple A13 e Apple A12, da mesi viene indicato che Cupertino sta praticamente monopolizzando i nuovi impianti destinati alla produzione con processo a 5 nanometri per Apple A14.

