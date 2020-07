Un sondaggio di Apple per capire cosa fate con i vecchi alimentatori iPhone

Apple sta portando avanti un’indagine per capire cosa fanno gli utenti di iPhone con eventuali vecchi alimentatori ancora in loro possesso. Il sondaggio potrebbe essere legato alle recenti indiscrezioni secondo le quali Apple avrebbe intenzione di non fornire più di serie l’alimentatore nella confezione dei nuovi iPhone; molti utenti hanno già un alimentatore in casa è un nuovo alimentatore potrebbe essere superfluo: basta solo il cavo di ricarica.

Il sito 9to5Mac segnala che il sondaggio, apparso durante la navigazione sul sito Apple, interpella alcuni utenti per capire cosa fanno con il vecchio alimentatore USB, evidenziando che si intende conoscere l’opinione su questo specifico accessorio e non il cavo Lightning. Il sondaggio mostra una serie di risposte relative all’alimentatore, chiedendo all’utente di selezionare tutte le voci applicabili.

Tra le possibili risposte alle quali l’utente può rispondere affermativamente, Apple riporta: “Dato a familiare o a un amico”, “Riciclato”, “Perso o smarrito”, “Non funziona più o non funziona bene”, “Lo uso ancora a casa”, “Lo uso fuori da casa (es. lavoro, scuola, altri luoghi), “Ce l’ho ancora ma non lo uso”, “Venduto o ceduto con il Trade-in dell’iPhone”.

L’indiscrezione che fa riferimento all’assenza dell’alimentatore dai futuri iPhone è corroborata da voci secondo le quali il package dei nuovi iPhone potrebbe essere più sottile ma raffinato. Non solo l’alimentatore ma anche le EarPods non verrebbero più incluse di serie nella confezione.

Se volete avere un quadro completo sui prossimi iPhone 12 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo: ricordiamo che Apple prevede di rilasciare quattro modelli di “iPhone 12‌‌” con display OLED in autunno, tra cui un modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un modello da 6,7 ​​pollici. Tutti i dispositivi dovrebbero supportare il 5G e potrebbero sfoggiare un nuovo design che include più di un telaio metallico con bordi piatti come iPad Pro‌ o ‌‌iPhone‌‌ 4.