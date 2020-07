In un brevetto Apple la tastiera in vetro colorato con retroilluminazione

Le future tastiere di Apple potrebbero essere caratterizzate da tasti in vetro realizzati con un particolare sistema di retroilluminzione colorato, un sistema che permetterebbe di ottenere tasti più duraturi e potenzialmente sfruttabili anche come mini display.

A riferirlo è il sito Appleinsider che ha scovato un brevetto della Casa di Cupertino intitolato “Transparent Keycaps” presso il Patent Office statunitense. Il brevetto concerne principalmente un sistema per creare tasti più robusti ma vanta anche altre potenziali interessanti funzionalità.

Apple spiega che l’utente digita sui materiali con i quali è realizzata una tastiera centinaia di migliaia, se non milioni di volte, per tutta la durata del dispositivo, evidenziando l’assenza di soluzioni “visivamente piacevoli” che tengono conto dell’affidabilità nel tempo. Si evidenzia come le serigrafie dei tasti possono in alcuni casi scomparire e come risolvere il problema integrando i glifi nel tasto stesso anziché stampate sopra. Apple evidenzia anche un novo sistema di retroilluminazione che permetterebbe di cambiare i colori dei tasti sfruttando LED dual-color o RGB per la retroilluminazione, modificando la luminosità e il colore dello strato intermedio dei tasti, senza alterare i glifi. Si evidenzia anche la possibilità di cambiare dinamicamente i colori usando controlli software.

Uno dei nomi indicati nel brevetto è quello di Paul X. Wang, citato in numerosi brevetti di Apple; altro nome che appare è quello di Keith J. Hendren, citato nell’altro brevetto recentemente scoperto nel quale si fa riferimento ad un iMac tutto in vetro. Ultimo nome citato come co-invetore è quello di Matthew S. Rogers, già notato in altri brevetti, alcuni dei quali legati anche agli Apple Glass.

Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo futuristico computer tutto in uno rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.