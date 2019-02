SONOFF Slampher, il portalampada E27 che rende smart tutte le lampade

Slampher di SONOFF non è una semplice lampadina smart ma è un dispositivo capace di rendere smart qualunque lampadina, lampada o lampadario. Si tratta infatti di un innesto E27 che si frappone fra il portalampada e la lampadina stessa, abilitando così tutta una serie di funzionalità intelligenti riservate solo a dispositivi già dotati.

Slampher è dotato di connettività WI-Fi che permette di programmare scenari predefiniti attraverso l’applicazione dedicata. Oltre a poter controllare l’accensione e lo spegnimento comodamente da smartphone (o da un telecomando RF 433 MHz incluso), grazie all’applicazione (compatibile con iOS e Android) sarà possibile programmare anche comportamenti specifici, come l’accensione della luce ad un orario predefinito, lo spegnimento attraverso un timer.

Oppure sincronizzarlo anche con altri dispositivi di domotica ed automatizzare l’attivazione in base a scenari specifici (per esempio l’accensione della luce una volta entrati in casa la sera). Slampher di SONOFF è inoltre compatibile con Alexa di Amazon (attraverso l’applicazione eWeLink e la skill omonima) e compatibile anche con l’Assistente Google, per poter sfruttare anche l’accensione vocale.

Slampher di SONOFF misura 10.4 x 7.1 x 7,1 centimetri circa ed è al momento in offerta su eBay a soli 12 euro con spedizione gratuita e si acquista cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, meglio affrettarsi se interessati.