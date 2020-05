Craig Federighi: l’esperienza del cursore iPad è ispirata ad Apple TV

Apple TV ha ispirato le nuove funzioni del cursore di iPad, introdotte insieme al supporto del trackpad e del mouse in iPadOS 13.4. A dichiararlo è stato Craig Federighi, vice presidente senior del reparto software di Apple.

Federighi ha spiegato come le nuove funzioni del cursore del tablet di Apple – che possono essere considerate una vera e propria esperienza nuova, grazie alla possibilità di poter gestire il cursore anche su iPad con il supporto avanzato per mouse e trackpad in arrivo anche per gli altri iPad con iPadOS 13.4- sono state ispirate da Apple TV.

“Sapevamo di volere un cursore incentrato sul touch, che non trasmettesse un livello di precisione non necessario. Sapevamo di avere un’esperienza di messa a fuoco simile ad Apple TV da cui potevamo trarre vantaggio. Sapevamo che per il testo volevamo avere un senso maggiore di feedback”, ha dichiarato Federighi.

Per realizzare la nuova esperienza con il cursore di iPad, Apple ha lavorato attingendo dall’esperienza del passato e in particolare ispirandosi al lavoro su tvOS, a quello sul Mac e alle origini di iPhone X e dei primi iPad.

“Abbiamo trovato in questo modo un cerchio che si trasforma elegantemente quando occorre. Si trasforma in focus su un pulsante, oppure si trasforma in qualcosa di più preciso quando è necessario, come l’I-beam per la selezione del testo.

Il cursore quindi è stato progettato in modo da conservare l’esperienza touch-first senza cambiare l’interfaccia utente. La soluzione sviluppata da Apple con il cursore che cambia forma in base all’elemento su cui sta scorrendo è giudicata positivamente nelle recensioni che sono state realizzate a pochi giorni dal lancio, anche se siti web statunitensi e stampa specializzata e non sono d’accordo sulla necessità di qualche affinamento da introdurre nella gestione della Dock e soprattutto degli angoli attivi.

Le dichiarazioni di Craig Federighi sulla progettazione delle nuove funzioni del cursore di iPad Pro 2020 si possono leggere sulla pubblicazione online TechCrunch.

Un approfondimento sulle recensioni di iPad Pro 2020 si può trovare in questo articolo dedicato, appunto, alle recensioni iPad Pro 2020 lodano il cursore.

Oltre che da questa pagina di Apple Store online i nuovi iPad Pro 2020 si possono ordinare anche su Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPad Pro sono disponibili da questa pagina.