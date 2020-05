Helbiz Unlimited è l’abbonamento da 1 euro al giorno per veicoli elettrici

Nasce Helbiz Unlimited, il primo abbonamento in Italia per la mobilità sostenibile, dunque dedicata a monopattini e bici elettriche, che diventano ormai uno strumento importante per gli spostamenti, anche alla luce delle recenti normative che regolano la circolazione su strada.

Proprio nel momento in cui le città italiane sembrano gradualmente abbandonare lo stato di lockdown, Helbiz lancia Unlimited il primo abbonamento alla micromobilità sostenibile pensato per gli utilizzatori di monopattini e biciclette che vorranno spostarsi potendo contare su un’unica tariffa flat di 29,99 euro al mese.

A partire dal 5 maggio i sottoscrittori di Helbiz Unlimited potranno effettuare un numero di corse illimitato durante le 24 ore della durata di 30 minuti purché tra la chiusura di una corsa e la successiva siano passati 20 minuti. L’abbonamento prevede per gli utilizzatori un rinnovo automatico mensile e la possibilità di recesso libero senza costi.

Attualmente, la flotta di mezzi della società ammonta a circa 6.000 unità, tra monopattini e biciclette elettriche, sparse per le città di Milano, Torino, Verona e Roma. Il numero crescerà entro fine giugno, momento in cui Helbiz Unlimited avrà a disposizione un parco mezzi di circa 8.000 unità, di cui 70% saranno monopattini.

Il nuovo servizio nasce sulla base di recenti analisi di mercato, effettuate in Cina – Paese in cui c’è stato forte decremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e parallelamente un incremento del traffico di mezzi privati, tanto che a Pechino le corse di bike sharing hanno visto un incremento medio giornaliero del 187%.

I monopattini e le bici elettriche di Helbiz, tiene a specificare la società, subiscono un trattamento di sanificazione ogni settimana e quotidianamente, quando vengono riportati in sede per la ricarica; qui viene applicata una pulizia totale del mezzo, dunque sicuro in questo momento di particolare allarme sanitario.

A partire dal mese di aprile, inoltre, è stato attivato il servizio di franchising pensato per le città più piccole, con piccole flotte da 100, 150, 200 monopattini e bici elettriche fornite a a imprenditori locali, che vorranno sviluppare il servizio di micromobilità con il supporto delle amministrazioni e delle camere di commercio locali.

