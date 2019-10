Sonos Flex è il servizio di affitto per speaker e soundbar di qualità

Provare prima di acquistare. E’ la parola d’ordine di Flex, il nuovo servizio di noleggio offerto da Sonos – attualmente disponibile soltanto nei Paesi Bassi – che consente di mettersi in casa un sistema di altoparlanti di qualità a prezzi vantaggiosi. Se infatti gli speaker di Sonos offrono altissima qualità sia dal punto di vista costruttivo che da quello sonoro, è altrettanto vero che tutto questo ha un prezzo non sempre abbordabile.

C’è da dire pure che l’azienda da tempo cerca di accontentare un po’ tutti: un esempio è la recente collaborazione con IKEA sfociata con la serie Symfonisk che ha permesso di offrire alcune versioni più economiche dei propri prodotti.

Con Sonos Flex da oggi c’è però una possibilità in più per poter provare il meglio ad un prezzo favorevole. Al momento questo servizio è offerto in tre distinte opzioni: con For Every Room, al costo di 15 euro al mese, si possono noleggiare due speaker Sonos One (non li conoscete? Qui c’è la nostra recensione).

Con il pacchetto For Your TV ai due Sonos One si aggiunge la soundbar Sonos Beam (qui la nostra recensione) al costo di 25 euro al mese, mentre il pacchetto For Home Theater per 50 euro mensili comprende il noleggio di due speaker Sonos One, della soundbar premium Sonos Playbar + subwoofer e, per chi vive ad Amsterdam, l’installazione gratuita.

Per fare un confronto, nei Paesi Bassi un Sonos One costa 229 euro, Sonos Beam costa 449 euro, mentre la Playbar e il subwoofer costano 799 euro ciascuno. Si tratta perciò di un’ottima possibilità per gli amanti del noleggio ma anche per chi vuole provare i prodotti prima spendere cifre più consistenti. Come dicevamo al momento il servizio è disponibile soltanto nei Paesi Bassi e non sappiamo se ne è prevista l’espansione altrove nell’immediato futuro: è possibile che il costruttore annunci qualcosa al riguardo nel corso dei prossimi eventi di presentazione.

Se volete approfondire l’argomento, trovate la sezione dedicata ai dispositivi Sonos in questa pagina del nostro sito.