IKEA e Sonos Symfonisk, gli speaker AirPlay 2 ora si comprano online

Qualità audio Sonos con versatilità e prezzi IKEA: i nuovi speaker IKEA Sonos Symfonisk, qui la nostra presa di contatto all’anteprima mondiale alla Milano Design Week con le impressioni di ascolto, ora si possono acquistare anche online con spedizione a casa.

Ricordiamo che gli speaker multi canale e muti stanza IKEA Sonos Symfonisk, oltre ad offrire una elevata qualità audio e tutte le funzioni per riprodurre radio web, musica in streaming da tutti i principali servizi online e in generale tutte le funzioni offerte dagli speaker di qualità Sonos, sono disponibili in Italia e non solo dall’inizio di agosto.

Al lancio però sia lo speaker a scaffale sia quello a lampada si potevano acquistare esclusivamente presso i megastore IKEA. Ora chi desiderano acquistarli può farlo comodamente da casa via internet direttamente dal negozio online IKEA, scegliendo tra la consegna in un punto di raccolta, il ritiro presso un negozio IKEA oppure procedere direttamente con l’acquisto online e la consegna a domicilio.

lo speaker scaffale proposto a 99 euro può essere posizionato in una libreria, su una mensola oppure con appositi ganci sui binari in cucina. In alternativa, usando dei tasselli e applicandolo alla parete, lo speaker può fungere direttamente come piccolo scaffale per sostenere oggetti compatti e leggeri, trasformandosi se l’utente desidera anche in un originale comodino.

Invece lo speaker lampada, proposto a 179 euro, mette a disposizione sia le funzioni di speaker, con audio di qualità paragonabile praticamente indistinguibile da uno speaker Sonos One (qui la nostra recensione), e anche quelle di una elegante e pratica lampada IKEA, il tutto occupando una sola presa e con un solo filo. L’utente può posizionarlo in sala, sul comodino della camera da letto od ovunque desidera in casa. Naturalmente è possibile usare le funzioni di lampada e di speaker separatamente o insieme.

Grazie al supporto di AirPlay 2 gli utenti Apple possono conun solo tap, in qualsiasi momento, riprodurre audio e musica da iPhone, iPad e Mac direttamente sugli speaker IKEA Sono Symfonisk. Tramite l’app Sonos si gestiscono tutte le funzioni degli speaker per scegliere una radio web tra migliaia disponibili,riprodurre musica da Spotify o altri servizi streaming e, per chi possiede più speaker IKEA Sonos e anche modelli Sonos, scegliere se riprodurre un brano diverso in ogni stanza oppure la stessa musica in tutta la casa.

Pur offrendo anche singolamente audio di buona qualità, soprattutto lo speaker lampada, è possibile abbinare due speaker IKEA Sonos identici per ottenere audio stereo ancora più potente. Per il modello a lampada il sistema IKEA suggerisce anche l’acquisto di una lampadina LED non inclusa nelal confezione dello speaker. Il costo per la spedizione a domicilio è di 4,90 euro per pacchi fino a 10 kg.

Macitynet ha seguito da vicino una delle collaborazioni più interessanti per questa categoria di dispositivi a partire dalle primissime indiscrezioni apparse alla fine del 2017, passando per l’annuncio ufficiale da parte delle due società avvenuto diversi mesi dopo a giugno 2018. Poi ancora per l’annuncio sulla disponibilità dei prodotti rilasciato il 19 gennaio, la prima foto dello speaker da scaffale di marzo, fino ad arrivare al mese di aprile per la prima foto dello speaker lampada, infine con l’annuncio dell’anteprima mondiale alla Design Week di Milano.