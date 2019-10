I segreti del colore con DaVinci e il mestiere del colorist

Bilanciare l’immagine: dopo è tutta un’altra storia

Il colorist, professionista fondamentale nel panorama del cinema e della televisione, corregge il colore complessivo delle immagini e delle scene contenute nei video, così che tutto appaia più bilanciato. Occorre spesso lavorare sui contrasti, aumentare o diminuire la saturazione, dosare luci e ombre.

Qualche step del lavoro del colorist

1) Color correction primaria e secondaria

Questa operazione può avvenire in due modalità: primaria o secondaria

Per color correction primaria si intende l’intervento su tutta l’immagine.

Si definisce invece come secondaria, l’intervento solo su una zona (selezione) dell’immagine o su un colore (presente in più zone dell’immagine).

Se vuoi che una scena sia tendente al blu per creare tensione e suspance, farai un intervento sulle parti che costituiscono l’ambientazione, escludendo però i volti delle persone, per evitare che diventino tanti puffi blu.

2) Color grading: una questione di stile

A questo punto il colorist è pronto per il secondo step fondamentale: la color grading.

Questa operazione è considerata una vera e propria forma d’arte e può fare la differenza tra un video bello e un video stupefacente.

Grazie alla color grading sarà possibile suscitare stati d’animo (rosso passionale? arancio amichevole? azzurro rassicurante?), ambientare la scena in un momento della giornata immediatamente riconoscibile (aggiungere i colori accesi dell’alba o rendere diurna una scena girata in notturna), suggerire un’ambientazione (blu nordico? arancio desertico?).

3) Tracking: insegui i colori

Visto che l’immagine è in movimento (non parliamo di una fotografia ma di una clip video), la zona selezionata dovrà seguire gli spostamenti dell’oggetto: se imposti una color correction secondaria sul volto di una persona che si sta muovendo, avrai a disposizione su DaVinci una funzione tracking grazie alla quale la selezione seguirà perfettamente il movimento sullo schermo.

Perchè scegliere DaVinci come software di color correction?

Quanto si stia diffondendo il programma DaVinci è ormai cosa nota: già nella stagione autunnale 2018 oltre 55 serie TV americane si sono affidate al software DaVinci Resolve Studio, non solo per la color correction.

DaVinci è infatti una suite completa: per l’ingest (importa e gestisce video e file audio), per l’editing (monta in modo completo file audio e video), per la post produzione di fascia alta con Fusion (grazie a effettistica e compositing), per la gestione avanzata dell’audio con Fairlight, e infine per la color correction, funzionalità cardine del programma.

Tante funzioni racchiuse in un unico pacchetto professionale consentono di ottimizzare al massimo tutte le fasi di lavorazione.

Tutto questo è estremamente appassionante ma per niente facile: per questo motivo, e per utilizzare al massimo le potenzialità del programma, in Espero a Milano abbiamo due corsi professionali su DaVinci Resolve autorizzati da Blackmagic Design:

– DaVinci Resolve 16, intro all’Editing, Color, Audio ed Effetti: esalta la versatilità del programma. Durante questo corso si esplorano tutte le potenzialità per il montaggio, la post produzione, la creazione di effetti visivi, la motion graphics e il montaggio di colonne sonore.

– DaVinci Resolve 16 Color Correction: questo corso si focalizza sulle potenzialità del software in ambito color correction.

È un corso, avanzato, rivolto a chi già conosce DaVinci e desidera approfondire le funzionalità di color correction, tra cui il bilanciamento delle immagini, la struttura dei nodi e l’utilizzo dei file RAW.

E alla fine di ogni corso, sostenendo il relativo esame, puoi certificarti e diventare un vero specialista DaVinci.