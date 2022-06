Sony e Honda, l’auto elettrica arriva entro il 2025

Dopo aver gettato hype sull’idea di un veicolo elettrico (EV) all’inizio di quest’anno, Honda e il conglomerato tecnologico Sony hanno dichiarato giovedì scorso di aver firmato un accordo di joint venture per costruire e vendere questa tipologia di veicoli.

Soprannominata Sony Honda Mobility Inc., la nuova società “si impegnerà nella vendita di veicoli elettrici (EV) ad alto valore aggiunto e fornirà servizi per la mobilità”, secondo il comunicato stampa ufficiale. Yasuhide Mizuno, dirigente Honda di lunga data, prenderà il timone della nuova entità come presidente e CEO:

Abbiamo in programma di sfruttare appieno le risorse tecnologiche che le due società possiedono in diversi campi, come la tecnologia di rilevamento di Sony e le originali capacità di sviluppo della mobilità di Honda, per realizzare mobilità e servizi che ispirano ed entusiasmano i nostri clienti. Riunendo l’esperienza di entrambe le società, miriamo ad aprire la strada a una nuova era

Sony e Honda prevedono di produrre veicoli in una partnership congiunta entro la fine di questo decennio. Le due società sperano di combinare l’esperienza di Honda con la tecnologia dei veicoli, la produzione e il servizio post-vendita con il lavoro di Sony in una varietà di settori tra cui telecomunicazioni, imaging e intrattenimento per prodotti per la mobilità.

Una concept car di Sony ha debuttato per la prima volta al Consumer Electronics Show (CES) nel 2020, mostrando il concept Vision-S, un veicolo elettrico con una serie di sensori e altre tecnologie a bordo. All’epoca, Sony non disse che sarebbe andata avanti nella produzione del veicolo su larga scala; il concept è servito per sviluppare la tecnologia di veicoli autonomi.

Al CES 2022 Sony è tornata con il concept di SUV Vision-S 02; per l’occasione il colosso ha affermato che quest’anno avrebbe formato un business seprato per mettere l’auto in produzione.

La Vision-S 02 è stata presentata con una configurazione a trazione integrale e 536 cavalli, anche se non sono stati forniti dettagli sulle dimensioni della batteria o sull’autonomia. Atterrerà nella categoria competitiva dei SUV di medie dimensioni, dove gareggerà con nuovi veicoli elettrici come la Polestar 3, la Chevrolet Equinox EV e la Ford Mustang Mach-E.

L’anno scorso, Honda ha dichiarato che avrebbe venduto esclusivamente veicoli elettrici a batteria e alimentati a idrogeno entro il 2040. Nel mercato statunitense, questo progetto inizia con Honda Prologue del 2024, un SUV completamente elettrico che dovrebbe debuttare nel 2023. Si prevede che avrà un’autonomia di circa 480 chilometri.

Negli scorsi giorni Sony ha inaugurato un nuovo centro di ricerca a Roma. Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.