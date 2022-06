Apple spiega come funziona l’alimentatore USB-C doppio

Dopo il lancio del nuovo alimentatore USB-C doppio da 35 watt, svelato per la prima volta dal palco della conferenza WWDC 2022, Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto che spiega nei dettagli come la potenza totale erogata viene suddivisa quando i dispositivi sono collegati a entrambe le porte.

Nella maggior parte degli scenari, i 35 watt totali saranno divisi equamente tra i due dispositivi collegati, con l’eccezione nel caso in cui uno dei dispositivi ha requisiti di alimentazione relativamente bassi, come un Apple Watch o una custodia per AirPods.

Se si collega un portatile Mac e un iPhone o iPad, ogni dispositivo riceverà fino a 17,5 W. Nel caso in cui si collega un iPhone e un iPad, ogni dispositivo riceverà fino a 17,5 W. Ancora, spiega Apple, se si collega un notebook Mac o un iPhone e un Apple Watch o AirPods, il Mac o iPhone riceveranno fino a 27,5 W, mentre Apple Watch oppure AirPods riceveranno fino a 7,5 W.

La versione standard del doppio alimentatore USB-C di Apple è disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, con una testa di spina rimovibile per la compatibilità con testine e prolunghe internazionali. La versione compatta, invece, è disponibile solo negli Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, Messico e in alcuni altri paesi che utilizzano lo stile di presa di tipo A.

Entrambe le versioni hanno un prezzo di 59 dollari negli Stati Uniti. In Italia, l’unica versione disponibile, invece, è disponibile con un prezzo di listino di 65 euro. E’ disponibile anche su Amazon al prezzo di 65 euro, direttamente a questo indirizzo.

Sempre durante la conferenza WWDC 2022 Apple ha presentato anche il nuovo cavo da USB-C a MagSafe 3 compatibile con i portatili di ultima generazione Apple MacBook Air M2, MacBook Pro 14” e 16” M1. Supporta la ricarica rapida e si può collegare a qualsiasi alimentatore USB-C compatibile, compreso il nuovo modello appena annunciato da Apple. In questo caso però la disponibilità da questa pagina di Apple Store online non è ancora iniziata, ma è indicato presto in arrivo.