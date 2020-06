Sony svela Playstation 5, la console di design che si fa in due

Dopo un’ora di gameplay dei vari titoli in uscita, Sony ha finalmente svelato il design di Playstation 5. Al di là dei dei gusti personali, assolutamente soggettivi, è una console di design.

La PS5 è stata presentata alla fine di una trasmissione video in streaming in cui Sony e i suoi partner hanno mostrato i nuovi giochi che verranno lanciati per la console di prossima generazione in arrivo quest’anno. Sony ha mostrato due versioni di PS5, tra cui una PlayStation 5 standard, con lettore ottico integrato, e un’altra Digital Edition priva di lettore per i supporti fisici, dotata di abbondante memoria interna in cui archiviare i giochi, e che certamente potrebbe anche costare meno.

Sony non ha parlato di prezzi o di una data di uscita per la console, che dovrebbe comunque arrivare entro la fine dell’anno.

All’inizio di quest’anno il colosso aveva comunque rilasciato le specifiche tecniche della console, che sarà basata su un processore AMD Zen 2 a otto core. A far da corredo alla console, anche un nuovo auricolare wireless con supporto audio 3D e una videocamera HD, un telecomando multimediale per navigare attraverso il menu PS5 e una stazione di ricarica per il DualSense. Sony non ha nemmeno annunciato i prezzi o le date di rilascio degli accessori, ma è lecito ritenere che verranno lanciati contemporaneamente alla console principale.

Nella giornata di ieri sono stati annunciati anche numerosi titoli di videogiochi che comporranno la gamma di lancio della console. Eccoli di seguito elencati:

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT : The Far Shore® (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

Pragmata (Capcom)

Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions)

Resident Evil™ Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)

Per tutte le notizie su Playstation 5 il link da seguire è il seguente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che sempre entro quest’anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.