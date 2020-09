Huawei presenta i tablet MatePad T10 e T10S

Huawei presenta i nuovi tablet MatePad T10 e T10S, con una ricca promozione in corso, che regala il router WI-FI AX3, 15 GB su Huawei Cloud per tre mesi, Huawei Music per un mese e tre voucher per Huawei Video. Il primo dei tablet presentati è il Huawei MatePad T 10s, disponibile in quattro configurazioni a partire da 209,90 euro, affiancato dal modello Huawei MatePad T10 disponibile in tre configurazioni a partire da 159,90 euro.

Huawei MatePad T10

E’ creato per il divertimento della famiglia, dotato di ampio display da 9,7 pollici con risoluzione 1.200 x 800 pixel con tecnologia IPS, e un potente sistema audio per una migliore esperienza multimediale, senza rinunciare però a prestazioni e ultra-portatilità. Questo modello monta il processore Kirin 710A Octa-Core con 4 core Cortex A73 da 2.0 GHz più 4 core Cortex A53 da 1.7 GHz e una capiente batteria da 5.100 mAh, racchiusa in un corpo sottile ed ergonomico.

Pesa appena 450 grammi, inclusi i due grandi altoparlanti posizionati lateralmente in grado di offrire un sistema audio di alta qualità e sono stati ulteriormente migliorati dal software Huawei Histen 6.1 che aggiunge il supporto del suono surround 3D a 9.1 canali virtuali, Bass Booster e ulteriori opzioni di configurazione per personalizzare l’esperienza.

Le specifiche tecniche sono completate da una memoria interna di 2GB RAM abbinati a 16/32GB di ROM, mentre il comparto fotografico posteriore si compone di una camera da 5MP, f/2.2, e una anteriore da 2MP, con obiettivo grandangolare e apertura f/2.4.

Huawei MatePad T10s

Huawei MatePad T 10s offre uno schermo con risoluzione di 1.980 x 1.200 pixel da 10,1 pollici con tecnologia IPS. Anche in questo caso è ottimizzato per i contenuti multimediali e vanta un potente sistema audio a doppio altoparlante.

Il display FullView FHD da 10,1’’ ha un’alta densità di pixel di 224ppi per garantire un livello di dettaglio e nitidezza impeccabile per immagini o video. Il display supporta la tecnologia Huawei ClariVu Display Enhancement che ottimizza dinamicamente il colore, la luminosità e la saturazione, nonché un algoritmo Super Resolution sviluppato dal costruttore che scala i contenuti a bassa risoluzione per un’esperienza più coinvolgente.

Questo tablet mette a disposizione un sistema audio che garantisce un suono immersivo grazie agli speaker Harman Kardon-tuned dual-huge a doppia tonalità, che si trovano simmetricamente ai lati del tablet. L’interno degli altoparlanti è stato riprogettato per consentire uno stroke path più lungo rispetto ai tradizionali sistemi audio presenti nei tablet, consentendo al dispositivo di ottenere un volume più elevato con una bassa distorsione.

Anche qui la tecnologia Histen 6.1 offre suono surround 3D a 9.1 canali virtuali con opzioni che permettono agli utenti di configurare l’esperienza audio in base alle proprie esigenze e Bass Booster che offre un’ottimizzazione intelligente che migliora i bassi in base all’intensità delle basse frequenze. Per il resto il reparto tecnico è simile a quello del fratello minore, con un processore Kirin 710A Octa-Core, 2GB RAM + 32GB ROM o 3GB + 64GB, con un comparto fotografico posteriore da 5MP, f/2.2, e anteriore da 2MP, f/2.4, FF.

Prezzi e disponibilità

Huawei MatePad T10 e Huawei MatePad T10s sono disponibili nella colorazione Deepsea Blue anche su Amazon:

MatePad T10s – configurazione 3GB RAM + 64 ROM, versione LTE – prezzo consigliato al pubblico 279,90 euro

MatePad T10s – configurazione 3GB RAM + 64 ROM, versione WiFi– prezzo consigliato al pubblico 229,90 euro

MatePad T10s – configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 249,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

MatePad T10s – configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 209,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

MatePad T10 – configurazione 2GB RAM + 16 ROM – prezzo consigliato al pubblico 159,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

MatePad T10 – configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 199,90 euro – in arrivo a fine settembre

MatePad T10 – configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 179,90 euro – in arrivo a fine settembre.

Fino all’11 ottobre, coloro che acquisteranno Huawei MatePad T10s, riceveranno in omaggio Huawei Router Wifi AX3 con supporto Wi-Fi 6, dal valore commerciale di 99,90 euro, 15 GB su Huawei Cloud per tre mesi, Huawei Music per un mese e tre voucher per Huawei Video. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Huawei sono disponibili da questa pagina.

Per tutte le notizie e le novità sull’universo Android si parte da qui. Invece tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.