Sony LinkBuds S sono gli auricolari ANC più piccoli e leggeri

Sony aggiunge il modello LinkBuds S alla propria serie di auricolari True Wireless LinkBuds, considerata dalla società la nuova frontiera del settore. Sony descrive questi auricolari come in grado di fondere ascolto reale e digitale, grazie al design leggero e ultra-compatto e alla resa naturale dei suoni ambientali. Il risultato viene ottenuto anche grazie a tecnologie di rilevamento e collaborazioni con i partner, per garantire quello che l’azienda chiama utilizzo “never off”.

La combinazione fra sensori e tecnologia audio spaziale si traduce in un intrattenimento sonoro più coinvolgente e immersivo, che guarda anche al reparto gaming, e alla realtà aumentata. LinkBuds S sono pronti a riprodurre tutto il giorno musica, video e contenuti social sfruttando la tecnologia di eliminazione del rumore di Sony.

Pesano appena 4,8 grammi circa, e dispongono di una forma modellata sull’orecchio umano. Gli auricolari integrano anche la tecnologia Adaptive Sound Control, una funzione smart che regola le impostazioni dei suoni ambientali in base al luogo per ottimizzare l’esperienza d’ascolto.

Sony ha anche dato attenzione alle chiamate: LinkBuds S sono ottimizzati per effettuare una chiamata anche in una strada affollata o una giornata ventosa grazie ai particolari microfoni in uso, che sono anche rivestiti da una speciale struttura mesh.

Nonostante le dimensioni minime, al loro interno è presente un driver da 5 mm di nuova fattura, in grado di sprigionare bassi e riprodurre al meglio anche le voci. Al loro interno integrano il processore V1 di Sony, che da un lato perfeziona la cancellazione del rumore, dall’altro migliora la qualità sonora.

LinkBuds S supportano la funzione Google Fast Pair, che serve ad associare gli auricolari a un dispositivo Android in modo facile e veloce, un po’ come accade con AirPods di Apple quando vengono abbinati a iPhone.

Quanto all’autonomia, Sony LinkBuds S offrono una carica sufficiente a coprire l’intera giornata lavorativa, 6 ore con cancellazione del rumore attiva, a cui si aggiungono altre 14 ore tramite la ricarica nella compatta custodia di trasporto. Inoltre, una ricarica di appena 5 minuti permetterà 60 minuti di riproduzione.

Sony LinkBuds S, prezzo e disponibilità

Gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S saranno disponibili in versione bianca, nera e cappuccino a partire dal 20 maggio 2022: sono già prenotabili da questa pagina di Amazon al prezzo di 200 €.