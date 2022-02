Sony LinkBuds, gli auricolari con suono spaziale e forma innovativa

Sony ha presentato LinkBuds, auricolari true wireless che vantano design ad anello e vestibilità ultracompatta, tecnologie basate su sensori e suono spaziale.

La parte centrale dell’unità driver ad anello lascia scoperta l’area del diaframma per la trasparenza sonora e una chiara percezione dei suoni esterni. In questo modo, è possibile sentire cosa succede nell’ambiente circostante anche se si è al telefono oppure parlare con gli amici mentre si ascolta un brano.

Il produttore presenta i LinkBuds come perfetti per varie situazioni d’utilizzo, tra cui smart working, gaming, ascolto di musica e altro ancora.

Con un peso di circa 34 grammi, sono presentati come “un capolavoro di miniaturizzazione”. La superficie protettiva che copre l’area del diaframma è integrata all’interno della struttura per risparmiare spazio. La forma è stata progettata sulla base della conformazione anatomica dei diversi tipi di orecchio.

Una tecnologia denominata Precise Voice Pickup promette l’elaborazione avanzata dei segnali vocali. L’algoritmo di riduzione del rumore di è stato sviluppato con il machine learning sfruttando oltre 500 milioni di campioni di voci per eliminare i rumori ambientarli e rilevare la voce anche nelle situazioni più rumorose. Il sistema di controllo adattivo del volume (richiamabile da app dedicata) ottimizza in modo automatico il livello del volume a seconda del contesto. Le modalità di riproduzione si controllano a piacimento con due o tre tocchi sull’area anteriore dell’orecchio, senza bisogno di toccare i Sony LinkBuds.

Con la funzione denominata “Speak-to-Chat” è possibile mettere automaticamente in pausa la musica non appena si comincia a dialogare con qualcuno. Una volta terminata la conversazione, la musica riparte in automatico. Le funzioni vocali “hands-free”, inoltre, consentono di richiedere informazioni, chiamare gli amici, impostare promemoria e altro ancora usando l’assistente vocale di Google o Alexa.

Sony LinkBuds supportano la funzionalità Fast Pair di Google che permette di associare velocemente i dispositivi Android e ritrovare gli auricolari quando non ci si ricorda dove li si è lasciati. Appena si estraggono gli auricolari dalla custodia, viene visualizzata automaticamente una finestra pop-up che facilita l’accoppiamento.

La funzione di accesso rapido consente di configurare i LinkBuds in modo da riprendere la riproduzione su Spotify con un paio di tocchi, senza dover utilizzare lo smartphone.

La funzione Microsoft Soundscape consente di ascoltare beacon e descrizioni di luoghi ed edifici. La bussola/i sensori giroscopici presenti negli auricolari sono in grado di rilevare la direzione della testa per avvertire i suoni provenienti da uno specifico luogo, senza che si debba tenere lo smartphone in mano.

Sony riferisce che auricolari e relativa custodia sono realizzati con plastica riciclata e packaging privo di plastica.

La protezione IPX4 li rende adatti a prova di schizzi e sudore. La carica offre 5,5 ore di autonomia e ulteriori 12 ore di ricarica se riposti nella custodia. Secondo il produttore 10 minuti di ricarica offrono fino a 90 minuti di riproduzione. Questi auricolari sono citati da Sony anche nell’annuncio della collaborazione con Niantic per lo sviluppo di una tecnologia audio su misura per la Realtà Aumentata.

Una tecnologia denominata “360 Reality Audio” promette la sensazione di trovarsi in prima fila durante un concerto dal vivo o in studio di registrazione. Nel momento in cui scriviamo su Amazon sono prenotabili per 179,99 euro.