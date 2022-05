Renault collabora con Vivaldi per il browser in auto

Per arricchire il suo catalogo di App, Renault ha siglato quattro nuove partnership con editori di applicazioni, incluso il browser Vivaldi, per migliorare l’esperienza utente a bordo dei suoi nuovi veicoli dotati di OpenR Link, nuova interfaccia di infotainment connessa e personalizzabile del Gruppo.

Con il prossimo arrivo di Nuova Megane E-Tech Electric in tutte le concessionarie europee saranno disponibili quattro nuove App scaricabili su OpenR Link. I clienti sono liberi di scegliere se scaricare o meno il contenuto per visualizzarlo direttamente sulla consolle multimediale del veicolo.

L’app EasyPark migliora esperienza di guida connessa aiutando i conducenti a gestire e pagare i parcheggi senza bisogno di dispositivi fisici e neppure dello smartphone. L’App scaricabile gratuitamente proporrà agli utenti del servizio anche coupon ed offerte esclusive.

Con l’app Radioplayer for Renault, gli utenti avranno accesso a migliaia di stazioni radio, webradio e podcast provenienti dai Paesi coperti da Radioplayer in Europa. Radioplayer consente di accedere a vari contenuti in modalità live o replay, nonché ai dati associati. Tra le funzionalità offerte: la visualizzazione dei titoli durante le trasmissioni e la possibilità di ritrovare tutti i programmi sotto forma di podcast. Prossimamente saranno disponibili anche altri servizi.

Con l’app Sybel, conducenti e passeggeri avranno a disposizione migliaia di ore di podcast, fiction e documentari inediti, audiolibri e storie per bambini. Gli utenti avranno accesso a funzionalità sviluppate e progettate dai team di Sybel per i viaggi in auto: playlist tematiche con tre ore di contenuti precaricati, ripresa della riproduzione indipendentemente dal dispositivo su cui è iniziato l’ascolto, assistente vocale smart, raccomandazioni personalizzate ed elenco dei preferiti. I clienti Renault avranno diritto anche a 6 mesi di abbonamento gratuito a Sybel+ , l’offerta a pagamento che propone contenuti originali ed esclusivi.

Con l’app di navigazione Vivaldi è possibile guardare, acquistare e navigare seduti in auto, offrendo ad esempio intrattenimento mentre il conducente aspettano che il veicolo elettrico si ricarichi, senza dover utilizzare lo smartphone o il tablet. Per garantire la sicurezza, è possibile navigare su Internet solo quando il veicolo è parcheggiato. Con questa App gli utenti potranno avviare ed effettuare videochiamate, configurare l’accesso alle applicazioni Web più utilizzate, accedere a servizi in streaming,sincronizzare i dati del navigatore in sicurezza e altro ancora.

Il browser Vivaldi si è fatto notare per funzionalità dedicate alla privacy degli utenti. Quando l’utente è connesso all’account Vivaldi, spiega lo sviluppatore, i dati di navigazione possono essere condivisi con altri dispositivi connessi allo stesso account, ma non vengono condivisi con altri utenti, neppure con Renault.

Le quattro App saranno disponibili nell’interfaccia OpenR Link di Nuova Megane E-Tech già dall’arrivo presso i concessionari Renault in Europa. Il produttore ha fatto sapere che prossimamente il catalogo sarà arricchito da altre App.

