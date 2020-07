Sony presenta l’originale speaker wireless con telecomando per TV SRS-LSR200

Sony lancia lo speaker esterno per rendere maggiormente chiaro e cristallino l’audio delle TV. La nuova soluzione prescelta prende il nome di SRS-LSR200, che potrà essere acquistato già da luglio in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito e da settembre nei restanti mercati europei.

La promessa che Sony fa ai propri utenti con SRS-LSR200 è quella di portare l’audio della TV in qualsiasi angolo della casa, amplificando il volume e la qualità sonora, anche con l’impiego della tecnologia “Voice Zoom”, che ottimizza soprattutto l’audio dei dialoghi.

Lo speaker Sony, oltre che essere pubblicizzato come portatile e resistente, è dotato di una maniglia per il trasporto, così da poter essere spostato in qualsiasi punto della casa per beneficiare ovunque dell’audio del televisore. Presente anche un telecomando integrato sull’altoparlante per cambiare facilmente canale e sorgente TV, compatibile con molti dei principali brand, dunque non solo con le TV Sony.

Il design è semplice e minimale, oltre che anti-goccia, così da renderlo utile anche per il posizionamento in cucina, senza che eventuali schizzi d’acqua possano danneggiarlo.

A livello di caratteristiche tecniche, l’altoparlante SRS-LSR200 presenta un diffusore centrale dedicato al parlato, posizionato tra gli speaker stereo sinistro e destro, che emette principalmente le frequenze sonore delle voci ed elimina le interferenze degli speaker laterali.

Già anticipata la funzione “Voice Zoom” che serve a individuare i componenti della voce per farli risaltare al meglio, enfatizzando così i dialoghi. Presente anche i radiatori passivi, montati sul lato destro e sinistro dello speaker, per i registri vocali più bassi

Lo speaker assicura circa 13 ore di utilizzo continuo con appena 3 ore di ricarica. Il dock di ricarica e i cavi sono etichettati con dei numeri colorati per rendere l’installazione immediata.

Disponibilità

Lo speaker wireless per TV SRS-LSR200 sarà disponibile in Italia da settembre.

