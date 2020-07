Corel Painter 2021, ora con supporto SideCar e altre novità sul Mac

Corel ha rilasciato Corel Paint 2021, nuova versione dello “storico” software di pittura digitale per Mac e PC (esiste da oltre 25 anni). Il software in questione è molto apprezzato per il suo sistema di pittura con setole realistiche e per l’ampia gamma di strumenti artistici digitali che simulano perfettamente gli strumenti reali. Offre numerosi pennelli, texture carta, acquerelli, pitture, colori a olio, pastelli e altro ancora, supporta i file PSD, consente di importare file a più livelli. Inoltre è possibile personalizzare area di lavoro, palette colori e pennelli.

Tra le novità della nuova release, il supporto per SideCar con macOS Catalina, la funzionalità che permette di usare l’iPad come schermo secondario del Mac; altra novità collegata a SideCar è il supporto di Apple Pencil con la possibilità di inclinare il pennello selezionato e controllar in modo preciso la dimensione delle pennellate.

Su Mac è supportata la tecnologia di machine learning “CorelML”, con funzionalità che tengono di intelligenza artificiale specifiche per applicare stili artistici (ampiamente configurabili) è supportata la Touch Bar dei Mac che offrono questa opzione e funzionalità avanzate del Trackpad multi-touch.

Corel riferisce di migliorie a livello di prestazioni, con tecnologie che sfruttano la GPU, workflow rinnovo e novità come il “clone tinting” che permette di lavorare con la clonazione multi-punto e creare nuove composizioni da lavori esistenti. Sono stati migliorati i layer, sono presenti nuove palette e controlli specifici per gli acquerelli.

La versione Mac richiede un Mac con macOS 10.14 o seguenti e 4GB di memoria RAM (consigliati almeno 8GB), display con risoluzione 1280×800 o superiore. La versione completa è venduta con licenza perpetua a 425 €; l’aggiornamento dalla versione precedente costa 218€. Corel offre anche l’abbonamento a 225€ l’anno (opzione che includo l’accesso a una serie di pennelli gratuiti). Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa, funzionante per 30 giorni.