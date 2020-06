Sony XH90, i TV Full Array LED sono già pronti per Playstation 5

Sony annuncia che la nuova serie di televisori Full-Array 4K HDR XH90 sarà disponibile in Italia a partire da giugno. Tutti i modelli integrano l’esclusiva tecnologia Full Array Local Dimming, che modifica in modo dinamico i livelli di luminosità di alcune sezioni dello schermo in base al contenuto, offrendo un notevole aumento dei contrasti e della luminosità. Grazie al bilanciamento della emissione di luce in tutti i punti, le scene più buie e quelle più luminose risultano intensificate.

Il sistema Acoustic Multi-Audio (nei modelli da 65” in su) si basa su due tweeter posti sul retro del pannello che posizionano il suono esattamente dove sta avvenendo l’azione sullo schermo per rendere la visione ancora più coinvolgente. L’aggiunta dei diffusori X-Balanced Speaker, contribuiscono alla qualità audio, aumentando la chiarezza di effetti sonori e brani musicali. In previsione dell’arrivo sul mercato delle console di gioco di nuova generazione, i modelli Sony XH90 supportano la risoluzione 4K con framerate da 120 fps e tempi di risposta ridotti da input HDMI, per assicurare una esperienza di gioco ottimale e massime prestazioni.

I nuovi televisori Sony XH90 integrano Netflix Calibrated Mode, una modalità sviluppata per godere i contenuti della piattaforma Netflix con una qualità d’immagine paragonabile a quelli dei monitor da studio televisivo e, soprattutto, adeguata alle intenzioni del filmmaker.

Presente anche la tecnologia Ambient Optimization, che regola la qualità d’immagine e audio in ogni ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia, per ottenere una riproduzione perfetta. Ambient Optimization è anche in grado di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.

La serie XH90 è basata su Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast built-in per dare accesso a contenuti, servizi e dispositivi attraverso l’ecosistema Google. Anche i menu dell’interfaccia utente di Sony e i comandi vocali sono stati messi a punto per una migliore esperienza d’uso. Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa, basta usare la voce per trasmettere i video di YouTube con Google Home, gestire la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume. Gli utenti di dispositivi Apple grazie al supporto per AirPlay 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sul televisore. La tecnologia di Apple HomeKit, infine, permette di controllare agevolmente il TV da iPhone, iPad e Mac.

