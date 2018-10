Sony Xperia XZ3, il nuovo top per video, audio e gaming arriva in Italia

Sony ha concentrato il meglio delle sue tecnologie nel nuovo Xperia XZ3. Chip e soluzioni dei televisori Bravia per lo schermo, audio Hi-Res e speaker più potenti, una fotocamera con prestazioni top per foto e video e molto altro ancora. Ora disponibile in Italia, anche su Amazon

sony Xperia XZ3, presentato a Berlino in occasione di IFA, debutta oggi sul mercato italiano. Lo smartphone di fascia top di Sony Mobile è acquistabile al prezzo consigliato di 799,00 euro sull’e-store ufficiale e su Amazon. Per quanto riguarda gli operatori, Xperia XZ3 entrerà a far parte del catalogo TIM e sarà presto disponibile sui punti vendita.

Xperia XZ3 porta su smartphone il meglio della tecnologia Sony, racchiusa in un look elegante e sofisticato, ma che non scende a compromessi in termini di resistenza. Disponibile in tre colorazioni (Black, White Silver e Forest Green), è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5 per non temere la pioggia, grazie alla certificazione IP65/IP68. Nella superficie in vetro 3D curvato e nella sottile cornice in alluminio di 3 mm si incastona uno schermo QHD+ HDR OLED da 6 pollici in formato 18:9, che integra la stessa premiata tecnologia BRAVIA OLED dei televisori Sony per la prima volta su un dispositivo Xperia.

Così è possibile visualizzare immagini più nitide, neri più profondi, maggiori contrasti, colori ricchi e vibranti. La visione di film, video e contenuti multimediali è resa più piacevole dall’avanzato sistema X-Reality per mobile, che converte i contenuti in SDR per raggiungere una qualità prossima all’HDR (High Dynamic Range).

Tra le novità di Xperia XZ3 anche Side sense, la nuova interfaccia user-friendly che, attraverso l’intelligenza artificiale (IA), permette di accedere con un semplice doppio tocco laterale sul dispositivo alle proprie app preferite. Non sarà più necessario scorrere il menu per trovare una applicazione: lo smartphone sarà in grado di prevedere quali verranno utilizzate dall’utente e le mostrerà sul display in una posizione comoda da raggiungere anche con una sola mano.

Con Xperia XZ3 è tutta un’altra musica: il suono riprodotto dagli speaker S-Force Front Surround Sound è più intenso del 20% rispetto alla generazione precedente. Non mancano poi Hi-Res Audio e la tecnologia DSEE HX per ascoltare la musica nella qualità di incisione e avvicinare la qualità dei file compressi all’Hi-Res Audio. Il tutto è accompagnato dall’innovativo Dynamic Vibration System, che dà vita ai contenuti riprodotti, dai film ai videogiochi, aggiungendo una componente tattile all’esperienza di intrattenimento e facendo così sentire l’utente al centro dell’azione.

Xperia XZ3 non scende a compromessi nemmeno sul fronte fotografico. La fotocamera Motion Eye di Sony da 19 MP non solo permette di registrare video incredibili in modalità 4K HDR e in Super slow motion Full HD a 960fps, ma con 3D Creator gli utenti possono arricchire le proprie scansioni 3D – con la fotocamera principale e con il sensore frontale da 13 MP – con la mimica facciale, rendendole ancora più divertenti e realistiche.

Accanto alle già esistenti tecnologie Superior Auto, Predictive Capture, Predictive Autofocus e Smile Shutter, su XZ3 Sony introduce Smart launch che, sfruttando l’intelligenza artificiale, attiva istantaneamente la fotocamera quando viene estratto dalla tasca o dalla borsa e posizionato in modalità panoramica, così cogliere l’attimo perfetto è più facile.

Con Xperia XZ3 l’intrattenimento non conosce limiti, grazie alla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, che garantisce la connessione più veloce al mondo a 1.2 Gbps, e alla batteria da 3.300 mAh, corredata da tecnologie come Smart Stamina, Battery Care e Qnovo Adaptive Charging, che preservano la batteria, allungandone il ciclo di vita.

È disponibile a partire da questa pagina di Amazon Italia.