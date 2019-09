Sorpresa: iPhone 11 Pro Max forse sarà sfumato come Galaxy Note 10

Per la prima volta nella storia di iPhone potrebbe non esserci più soltanto la colorazione monocromatica. Grazie alle immagini pubblicate da un produttore di custodie è infatti possibile sbirciare quella che dovrebbe essere una delle colorazioni disponibili per iPhone 11 Pro Max.

L’immagine in questione mette in mostra una custodia prodotta da Olixar in materiale probabilmente plastico o siliconico completamente trasparente, per cui permette di guardarci attraverso svelando una colorazione tanto affascinante quanto inattesa su un iPhone.

Il dorso del telefono infatti vira dal rosa pallido ad un verde acqua con una sequenza di sfumature che accennano al giallo e al violetto, lasciando così presupporre che possa cambiare leggermente in base all’incidenza della luce. Lo avete notato anche voi? Ricorda molto da vicino l’opzione Aura Glow dei nuovi Galaxy Note10 e 10+ che miscela appunto verde, blu e viola, con una punta di oro e argento/perla, all’interno di una sfumatura davvero attraente.

Effettivamente lo stesso logo presente nell’invito all’evento che annuncerà la nuova linea di iPhone 2019 suggerisce che una delle novità dei nuovi telefoni riguarderà proprio il colore ma mai ci si sarebbe aspettati un cambiamento simile: Apple infatti ha già provato a colorare il dorso degli iPhone nel 2013 con la serie 5c e, lo scorso anno, con iPhone XR, ma ha sempre proposto semplicemente una maggiore scelta di tonalità monocromatiche tra cui rosso, verde, giallo e blu al fianco dei soliti bianco, nero, oro e oro rosa dei modelli di punta.

Non è la prima volta che Olixar anticipa con buona precisione le novità estetiche degli iPhone, perciò se dovessimo affidarci unicamente a quanto avvenuto in passato potremmo affermare con forte certezza che quella dovrebbe essere proprio una delle opzioni di colore disponibili, ma non è escluso che per una volta possa anche aver preso una grossa cantonata.

Facciamo inoltre notare che questa particolare sfumatura viene mostrata soltanto nella cover di iPhone 11 Pro Max, mentre le custodie trasparenti dedicate agli due modelli attesi questo autunno, cioè iPhone 11 che sostituirà l’attuale iPhone XR e iPhone 11 Pro che prenderà il posto di iPhone XS, confermano invece la presenza di dorsi unicamente monocromatici, lasciando così ipotizzare che questa opzione di colore, qualora fosse confermata, possa essere soltanto una prerogativa della serie Max più costosa.

Giusto o sbagliato che sia, ne sapremo di più tra pochi giorni. Sincronizzate gli orologi alle ore 18:00 di martedì 10 settembre perché come da consuetudine seguiremo l’evento in diretta con traduzione istantanea in italiano di tutto ciò che accadrà sul palco del teatro di Apple Park a Cupertino.