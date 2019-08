Colori iPhone 2019, l’invito per la presentazione Apple potrebbe essere un indizio

Nelle scorse ore Apple ha ufficializzato un evento per il prossimo 10 settembre, dove certamente saranno presentati i prossimi iPhone 2019, oltre a nuovo hardware, come Apple Watch 5 e i nuovi modelli di iPad. Il logo dell’invito potrebbe fornire un indizio importante sui colori iPhone 2019. Ecco i dettagli.

C’è chi ha notato come i colori del nuovo logo Apple non corrispondano esattamente a quelli del logo storico della società. Ed allora, è possibile ipotizzare che i colori presenti nella mela rappresentino quelli dei dispositivi di prossima uscita. Verosimile pensare che si tratti dei colori per il successore di iPhone XR, che ricordiamo essere l’unico nell’attuale line up ad avere diverse colorazioni, a differenza di iPhone XS e XS Max disponibili, invece, in bianco, nero e color oro.

Il logo della mela presente nell’invito riporta sezioni verdi, blu, gialle, rosse e viola. Da un lato è sicuramente un omaggio al logo multicolore che l’azienda ha usato per molti anni, anche se le differenze parrebbero spiegabili con le colorazioni dei prossimi iPhone.

Se si guarda alla line up odierna, iPhone XR è disponibile in nero, blu, corallo, nero, bianco e rosso. È possibile che il successore venga prodotto in verde, blu, giallo, rosso e viola, proprio come mostra il logo nell’invito. Non sorprende che abbia voglia continuare con questa filosofia dei colori, anche perché iPhone XR è attualmente il modello più venduto.

Quanto ai nomi, si pensa che il successore di XR possa chiamarsi iPhone 11, che a sua volta dovrebbe essere affiancato da iPhone 11 Pro e iPhone 11 Max, dispositivi che andrebbero a sostituire gli attuali iPhone XS e XS Max.