Soundcore Wakey è su Amazon: radio, caricatore wireless, altoparlante bluetooth e altro

Presentato qualche giorno fa, arriva su Amazon Soundcore Wakey, l’altoparlante bluetooth con numerose funzioni: non solo può riprodurre musica, ma è anche un caricatore wireless Qi, con supporto alla ricarica rapida 10W per i dispositivi Android supportati, e 7,5W per ricaricare alla massima velocità anche gli iPhone.

E’ già possibile acquistarlo con le consegne previste per il 4 di luglio prossimo. All’apparenza sembra un tradizionale altoparlante bluetooth, in grado di connettersi allo smartphone per ascoltare musica, ma in realtà è molto di più. Ed infatti, tra le sue prime funzioni, che servono a distinguere la periferica da mille altri competitor dello stesse genere c’è anche la funzione Radio FM, che la rende un perfetto compagno da comodino.

Come già detto, peraltro, la periferica ha anche funzione di orologio digitale, di sveglia, d caricatore wireless con ricarica Qi, oltre ad essere anche un riproduttore si suoni ambientali, per potersi addormentare in totale serenità. Si controllerà tramite applicazione, disponibile su Google Play e App Store, e che potrà essere utilizzata per programmare 15 diverse tipologie di allarme.

Tra le principali funzioni dell’altoparlante anche quella di caricatore wireless, compatibile con la tecnologia di ricarica Qi, fino a 10W con i terminali Android compatibili, dunque in grado di ricaricare gli iPhone alla massima velocità, ossia 7,5W. Wakey, comunque, è in grado di ricaricare anche smartphone via cavo, grazie alle due porte USB, ciascuna con uscita da 5V/2A.

L’altoparlante propone due drivers da 5W, supporta il bluetooth 5.0 e ha un range di frequenze radio da 87 MHz a 108 MHz, mentre le sue dimensioni sono davvero contenute, pari a 20 x 9 x 8 cm, con un peso complessivo di 540 grammi.

E’ già disponibile su amazon.it al prezzo di 99.99 euro. Inizialmente in colorazione bianca, in seguito ci sarà spazio per altri colori, come rosa, blu e nero.