Stranger Things 3, l’attesa è finita: in arrivo su Netflix

È terminata l’attesa per Stranger Things 3: la serie tv cult sarà presto disponibile su Netflix. Tra fantascienza, misteri e un pizzico di horror, tornerà sul piccolo schermo per continuare ad appassionare gli spettatori della serie originale Netflix. A pochi giorni dall’annuncio di un nuovo gioco RPG dedicato alla serie Stranger Things per dispositivi mobili – il secondo gioco dopo il primo videogame per iPhone e Android pubblicato nel 2017 – arriva, il prossimo 4 luglio 2019, la terza attesa stagione.

Ambientata in Indiana nel 1983, Stranger Things racconta la storia di un ragazzino che scompare nel nulla. I suoi amici, la famiglia e la polizia locale si mettono alla ricerca di indizi, ma emergono presto elementi misteriosi: esperimenti governativi top secret, terrificanti poteri soprannaturali e una ragazzina molto particolare.

Con la seconda stagione, Stranger Things 2 lo spettatore viene catapultato nel 1984 e gli abitanti di Hawkins, in Indiana, sono ancora scossi per gli orrori del Demogorgone e per i segreti dei laboratori di Hawkins. Will Byers è stato recuperato dal Sottosopra, ma un’entità più grande e inquietante minaccia i sopravvissuti.

Con Stranger Thing 3 gli spettatori faranno un tuffo nel 1985 a Hawkins, in Indiana. All’inizio dell’estate, quando la scuola è terminata, un centro commerciale nuovo attira l’attenzione di tutti e il gruppo di amici di Hawkins è a un passo dall’età adulta. Nuovi amori complicano la dinamica del gruppo, che deve trovare il modo di andare avanti senza disfarsi. Intanto, il pericolo è in agguato e, mentre la città viene minacciata da vecchi e nuovi nemici, Undici e i suoi amici devono accettare il fatto che il male non finisce, ma si evolve, e che, per sopravvivere, ora dovranno fare squadra e ricordarsi che l’amicizia è sempre più forte di ogni paura.

Per chi non riesce ad aspettare e si è già riguardato tutte e due le stagioni precedenti per prepararsi all’imminente arrivo della terza, è sempre possibile ingannare il tempo e la smania di mistero anni ’80 giocando o rigiocando al primo titolo Stranger Things per iPhone e Android.

