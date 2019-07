La magia degli spettacoli dal vivo nei nuovi spot della serie “Scattato con iPhone”

Apple ha pubblicato una serie di nuovi spot della serie “Scattato con iPhone”. Gli ultimi spot evidenziano 16 artisti in giro per il mondo dimostrando la possibilità di usare la fotocamera di iPhone XS per catturare azioni in concerti e altre performance dal vivo, evidenziano anche scene dietro le quinte.

I tre filmati – riferimenti a tre diversi artisti – sono tutti presenti sul canale YouTube di Apple, evidenziano – come già detto – momenti sul palco di tre concerti davanti ad un pubblico, ma anche dietro le quinte, istanti nel backstage e le prove prima delle performance dal vivo.

Tutte e tre le clip sono state realizzate in periodi diversi, miscelando video a colori con immagini in bianco e nero, con musica che evidenzia il protagonista dell’esecuzione. In due filmati è indicato il nome “Vincent H.” come autore delle riprese; nel terzo è indicato il nome “Josh G”. Tutti e tre sono stati ripresi con iPhone XS. È indicato anche l’uso di accessori e software opzionali ma non è stato specificato quali.

Il primo filmato, “On Tour with Florence + the Machine”, mostra il gruppo in questione che esegue il brano “June” all’anfiteatro Red Rocks di Denver (Colorado), luogo unico al mondo e una meraviglia acusticamente impeccabile.

Nel secondo filmato si vede il Kamasi Washington – sassofonista, compositore e arrangiatore statunitense – che esegue “Street Fighter Mas” nel corso dell’All Points East Festival di Londra.

Ultima performance mostra in video è quella di Tahliah Debrett Barnett, nota con lo pseudonimo FKA twigs – cantautrice, musicista e ballerina britannica – che esegue “Cellophane”. FKA è nota per avere già lavorato con Apple nello spot “HomePod” diretto da Spike Jonze.