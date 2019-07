Xiaomi lancia il forno microonde smart, prezzo stracciato e si controlla con lo smartphone

Dopo le scarpe ultra leggere, adesso anche questo. Mijia, il sub-brand di Xiaomi con sede in Cina, ha lanciato oggi Mijia Microwave Oven, un forno a microonde smart che si controlla via app, ma anche con la voce, tramite Alexa e Assistente Google. Il prezzo, come sempre, è tra le armi vincenti: solo 58 dollari al cambio attuale. Disponibile dall’1 agosto.

Tra le sue caratteristiche tecniche, il forno a microonde ha una capacità di 20 litri, dotato di supporto per comandi vocali, per l’avvio di modalità di riscaldamento o l’accensione rapida. Al suo interno integra un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz che può essere utilizzato per i controlli vocali attraverso gli altoparlanti smart.

Ovviamente spicca il design, sempre minimale e moderno, in linea con tutti gli altri prodotti Xiaomi. Sarà disponibile in colore bianco, con la parte anteriore che presenterà due manopole per regolare tempo e potenza. Ha anche due pulsanti a sfioramento per configurare le diverse modalità operative, anche grazie ad un piccolo display nel riquadro a destra, che mostra tutte le informazioni rilevanti.

Utilizzando l’app sullo smartphone sarà possibile controllare il prodotto, sfruttando nuove ricette da Internet, nonché impostare la temperatura e le sue funzioni di riscaldamento. Il prodotto utilizza il magnetron di produzione Toshiba da 700W e la manopola elettronica per le operazioni.

Il forno a microonde offre 26 modalità di funzionamento, tra cui la modalità di riscaldamento rapido, tre tipi di modalità di scongelamento, 11 ricette preconfigurate, una modalità di sterilizzazione e nove modalità definite dall’utente. Ha un peso lordo di 12,1 kg e un peso netto di 10,8 kg e una frequenza delle microonde di 2.450 Mhz.

Sarà disponibile dall’1 agosto, ma come sempre, almeno inizialmente, occorrerà importarlo dagli e-shop internazionali.