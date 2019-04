Amazon inarrestabile, ridurrà ancora i giorni delle spedizioni Amazon Prime

Con le spedizioni Amazon Prime i prodotti che ordiniamo arrivano a casa velocemente, ma il colosso dell’e-commerce è inarrestabile e ha già in cantiere un ambizioso programma per ridurre ulteriormente attese e tempistiche. L’obiettivo dichiarato dalla multinazionale sarebbe stato inimmaginabile solo pochi anni fa: almeno a iniziare dagli USA le spedizioni Amazon Prime saranno ridotte da due giorni a solamente un giorno.

In Italia la situazione è leggermente diversa: nelle aree di Roma e Milano e per un catalogo di 2 milioni di prodotti sono già attive le consegne in giornata. In molti comuni la consegna è a un giorno sempre su un catalogo di 2 milioni di prodotti. In ogni caso per gran parte del catalogo e per tutta l’Italia le spedizioni Amazon Prime sono comprese tra 2-3 giorni.

Negli USA le spedizioni Amazon Prime gratis, incluse nel costo di abbonamento annuale, sono indicate a due giorni. Il piano in corso della società è di ridurle a un solo giorno, così come ha annunciato Brian Olsavsky, Chief Financial Officer di Amazon durante la presentazione dei risultati del primo trimestre.



«Stiamo attualmente lavorando all’evoluzione del nostro programma di spedizione Prime, che è stato storicamente un programma di due giorni, per un programma di spedizioni di un giorno» ha dichiarato il dirigente così come riporta Engadget, precisando «Costruiremo la maggior parte di questa capacità nel corso dell’anno 2019».

Non mancano alcuni dettagli dell’operazione: per raggiungere questo obiettivo il colosso sta investendo nella sua infrastruttura, creando nuovi centri di distribuzione, investendo approssimativamente ben 800 milioni di dollari. Allo stesso tempo Amazon sta spostando e riorganizzando migliaia di dipendenti.

Il nuovo balzo nella logistica di Amazon non verrà effettuato sfruttando esclusivamente servizi di trasporto e spedizioni Amazon ma anche tramite i propri principali partner in USA tra cui sono citati UPS, FedEX e anche il servizio postale statunitensi US Postal Service.

Finora gran parte delle novità e dei servizi Amazon sono stati lanciati prima in USA per poi essere estesi in altre nazioni nel corso del tempo, così è possibile che anche le spedizioni Amazon Prime a un giorno arriveranno in futuro anche in Europa e persino in Italia.

Oltre alle spedizioni gratis illimitate sono numerosi gli altri servizi inclusi nell’abbonamento annuale Amazon Prime: serie TV e film in streaming gratis con Amazon Prime Video, musica in streaming gratis da un catalogo di 2 milioni di brani per un massimo di 40 ore al mese con Amazon Prime Music, centinaia di ebook gratis con Amazon Prime Reading, spazio di archiviazione cloud illimitato per le foto e accesso anticipato di 30 minuti sulle offerte lampo.