Il mercato dei computer previsto in crescita per il quarto trimestre

Buone notizie per Apple e altri produttori: stando alle previsioni di Canalys, le spedizioni di personal computer a livello globale sono finalmente in fase di ripresa dopo sette trimestri consecutivi di declino.

Il gruppo di ricerca prevede che il mercato tornerà a crescere del 5% nel quarto trimestre del 2023, favorito dla forte stagione natalizia in corso e da generali miglioramenti dello scenario macroeconomico. In prospettiva, le spedizioni per tutto il 2024 si prevede arriveranno a 267 milioni di unità, segnano un 8% in più rispetto al 2023, grazie anche a fattori favorevoli quali il ciclo di aggiornamento di Windows e la sempre maggiore richiesta di macchine in adattate in ambito AI e di dispositivi con processori ARM.

“Il mercato globale PC è sul percorso di recupero e si prevede tornerà ai livelli del 2019 entro il prossimo anno”, riferisce Ben Yeh, analista di Canalys (qui i dettagli). “L’impatto della AI sul settore PC sarà profondo, con gli operatori leader del settore tra gli OEM (i produttori/costruttor di “apparecchiature originali”), i vari produttori di processori e i fornitori di sistemi operativi focalizzati sulla fornitura per il 2024 di modelli di riferimento in grado di offrire funzionalità AI, iniziative indicate come in grado di rafforzare la domanda di aggiornamenti, in particolare nel settore commerciale.

L’analista di Canalys riferisce ancora che la quota totale di spedizioni di PC in grado di offrire funzionalità AI è prevista nel 19% per il 2024. Questi dati includono i Mac con chip serie Mx di Apple (M1, M2, ecc.) e offerte di nuovi dispositivi legati a Windows. Con l’adozione. La sempre maggiore necessità di funzionalità IA, spingerà secondo Canalys gli utenti ad una vasta crescita nello sviluppo e nell’adizione di PC con funzionalità IA di serie.

Canalys riferisce ancora che il il prossimo anno porterà, tra le altre cose, ad una proliferazione di PC ARM-based (processori con architettura ARM), mercato in gran parte trainato dai chip Qualcomm X Elite.

