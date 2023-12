Come bloccare le chat Whatsapp con un codice segreto

C’è un nuovo modo per tenere le chat di Whatsapp lontane da occhi indiscreti: nasconderle dietro un codice segreto. Nell’annunciare questa nuova opzione Meta spiega come sia possibile utilizzare non solo lettere, numeri e caratteri speciali, ma persino emoji per creare una password ancora più difficile da decifrare ed andare così a proteggere con maggiore efficacia il contenuto delle chat rendendole a prova di spione.

Come vi avevamo anticipato a inizio anno, a Maggio è stata aggiunta una funzione simile, Chat Lock (da noi si chiama Lucchetto Chat), che permette di bloccare le conversazioni all’interno di una cartella accessibile soltanto digitando una password oppure scansionando il volto o l’impronta digitale.

Cosa cambia oggi

Con l’aggiornamento odierno questa opzione viene resa ancora più semplice perché per bloccare una conversazione, oltre che dalle impostazioni della chat, si può accedere al pannello di configurazione semplicemente premendo a lungo sopra la chat.

In aggiunta come dicevamo c’è un nuova funzione chiamata Secret Code (Codice segreto) che rende tutto il sistema di protezione ancora più efficace perché oltre a proteggere queste chat dagli accessi indesiderati, le rende invisibili.

Soltanto chi conosce il codice segreto può infatti ritrovarle digitandolo nella barra di ricerca: per tutti gli altri che prendono in mano il telefono invece queste chat è come se non esistessero in quanto non compariranno nella schermata principale dove sono elencate tutte le altre.

Quando arriva

Questa funzione è stata annunciata pochi minuti fa e potreste già trovarla nella vostra applicazione, ma se così non fosse non abbiate paura: il rilascio globale è appena iniziato e dovrebbero volerci alcune settimane perché tutti gli utenti possano accedervi. È altamente probabile che per utilizzarla sia necessaria l’ultima versione dell’app: su iPhone è la numero 23.23.81 (rilasciata il 13 novembre), su Android è la 2.23.12.75 (rilasciata il 28 novembre).

