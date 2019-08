iPad sfida la gravità del mercato, Apple rimane la regina dei tablet

Come spesso osservato anche nel settore dei computer, mentre il mercato mondiale dei tablet segna un calo, Apple si muove in controtendenza con spedizioni iPad in aumento e un rafforzamento della quota di mercato di Cupertino nel settore tablet.

Complessivamente il mercato tablet segna un calo del -5% con spedizioni di 32,2 milioni di unità nel secondo trimestre di quest’anno, contro i 33,9 milioni di pezzi nello stesso periodo del 2018. Nello stesso trimestre però le spedizioni iPad sono aumentate a 12,3 milioni di unità contro gli 11,6 milioni dello scorso anno.

Tenendo presente il calo di mercato e il buon risultato delle spedizioni iPad, Apple continua a essere il costruttore numero uno al mondo in questo settore, rafforzando ulteriormente la propria quota di mercato che passa dal 34,1% del 2018 al 38,1% nel secondo trimestre di quest’anno.

Cupertino non svela più i numeri esatti delle vendite dei suoi dispositivi, in ogni caso le rilevazioni puntano a un prezzo medio di vendita iPad di circa 413 dollari, anche questo in aumento rispetto ai 401 dollari circa rilevati nello stesso periodo del 2018. L’incremento del prezzo medio di vendita iPad indica che gli utenti preferiscono modelli con specifiche superiori.

Sempre secondo gli analisti gran parte del merito di questo successo sembra dovuto al nuovo iPad Air 2019 introdotto da Cupertino, meno invece ai modelli più economici. Questo potrebbe cambiare prossimamente con il rilascio atteso di un nuovo iPad economico da 10”.

Le cose vanno meno bene per i concorrenti: Samsung, secondo in classifica conta un numero di spedizioni pressoché invariato, ma sufficiente per contrastare il calo di mercato è registrare un incremento contenuto della propria quota di mercato. Per Huawei arriva un calo sia nelle spedizioni che nella quota di mercato e lo stesso anche per Lenovo.

L’unico tra i primi 5 costruttori al mondo di tablet a segnare una crescita oltre ad Apple è Amazon. Rispetto ai 1,6 milioni di unità spedite nel 2018 il totale aumenta a 2,4 milioni facendo balzare la proprio quota di mercato dal 4,8% dello scorso anno al 7,4% di quest’anno.

A marzo Apple ha introdotto il nuovo iPad Air 2019 e anche il nuovo iPad mini, qui la nostra recensione. Nei prossimi mesi è atteso il lancio di un nuovo iPad 2019 economico.