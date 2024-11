Lo spot Apple di Natale scalda il cuore con AirPods Pro

Pubblicità

Apple ha diffuso l’annuale pubblicità di Natale: l’ultimo spot è intitolato “Heartstrings”, letteralmente corde del cuore, ed evidenzia la funzione apparecchio acustico degli Airpods Pro.

Negli USA è stata approvata dalla Food and Drug Administration (FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici), e che permette agli auricolari in questione di essere sfruttati anche come apparecchi acustici destinati agli “utenti con perdita uditiva da lieve a moderata”.

Nello spot si vede il commovente rapporto tra padre e figlia la mattina di Natale, con il genitore che ricorda vari momenti della crescita e della vita della figlia. Immerso tra passato e presente, con audio attutito e dialoghi confusi a causa della sua perdita uditiva, il padre decide di indossare AirPods Pro per sentire meglio il brano cantato e suonato dalla figlia sulla chitarra appena ricevuta in dono.

“Per molti di noi, il suono e come sentiamo, plasma il modo di connetterci al mondo che ci circonda”, scrive Apple nella descrizione del video. “Eppure, le persone con perdita dell’udito attendono mediamente 10 anni prima di sottoporsi a test dell’udito e applicando un apparecchio acustico. Milioni di persone sono inconsapevoli di vivere con problemi di perdita dell’udito e con la necessità di assistenza”.

Gli auricolari di Apple sono riconosciuti negli USA come apparecchi acustici; il placet della FDA arriva a due anni di distanza dalla decisione di certificare apparecchi acustici da banco (vendibili senza ricetta), scelta che dovrebbe permettere di aiutare più persone che soffrono di perdita uditiva.

La funzionalità in questione (l’abbiamo testata qui) è per ora disponibile negli Stati Uniti, in Germania, in Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Giappone, Singapore e Nuova Zelanda e altre nazioni selezionate.

L’Italia per qualche ragione che non è facile da esplorare, è stata messa in coda, ma adesso, con l’imminente arrivo di iOS 18.2 e iPadOS 18.2, finalmente anche da noi si potranno usare gli AirPods con iPhone o iPad per attivare le funzioni di test e di aiuto

La perdita dell’udito è comune e può peggiorare nel tempo. Il test dell’udito con AirPods Pro 2 può identificare se si ha una perdita dell’udito evidenziando la capacità uditiva alle diverse frequenze sonore misurate con i decibel del livello dell’udito (dBHL). Alla fine del test è possibile vedere i risultati e i passaggi successivi consigliati.

