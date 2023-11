Lo spot natalizio di Apple che scalda il cuore

Apple ha condiviso uno spot dedicato alle festività natalizie. Si intitola “Fuzzy Feelings” (traducibile come sensazioni confuse ma anche sentimenti calorosi), ed è un mini-film di quasi 4 minuti che vede come protagonista una animatrice che nel tempo libero crea video usando la tecnica nota come ripresa a passo uno o stop motion, scattando in altre parole le immagini dei vari movimenti un singolo passo alla volta, per ottenere – con molta pazienza – l’effetto animazione (a proposito, se volete cimentarvi con questa tecnica su iPhone potete farlo con l’app iMotion).

L’animatrice ha un boss un po’ burbero, il quale sembra non gradire molto avere a che fare con lei: la rimprovera quando è in ritardo, le assegna lavori all’ultimo minuto, non la riceve in ufficio, non l’aspetta in ascensore e sembra in generale un uomo alquanto infelice.

Nelle animazioni a passo-uno, l’animatrice usa come protagonista un pupazzo con le sembianze del suo capo mostrato in situazioni imbarazzanti: inciampa in un secchio, il cappello vola via portato dal vento, gli cadono i pantaloni, il vento gli fa volare i vestiti, la lama di uno spazzaneve lo travolge di neve, cade in una pozzanghera, prende la scossa dalla luci natalzie, ecc.

Dopo che il capo le consegna un piccolo regalo e lo intravede cenare da solo, comincia per caso a vederlo da un diverso punto di vista e cambia di conseguenza l’animazione, trasformando il filmato che sta realizzando in qualcosa di positivo.

“La creatività ha il potere di cambiare come ci vediamo gli uni con gli altri e il mondo”, si legge nella descrizione del filmato. “A volte, vedere le cose da un’angolazione differente può fare la differenza”. Sono in altre parole le piccole cose a rendere speciali le feste.

Oltre allo spot natalizio vero e proprio, Apple ha condiviso il “dietro le quinte”, un video che comprende di capire come è stato realizzato lo spot. Apple riferisce che per creare il filmato pubblicitaruo è stato usato un iPhone 15 Pro e l’editing è stato effettuato su un MacBook Air. Il brano che si sente nello spot è “Isn’t It a Pity” di George Harrison.