Spotify alza la posta e inizia a supportare i podcast video

Spotify annuncia il supporto ai podcast video su desktop e dispositivi mobili. Spotify continua a intensificare gli sforzi nel settore dei podcast e ora gli utenti potranno guardare i podcast video direttamente attraverso l’app del gigante dello streaming musicale. La notizia arriva in seguito all’accordo di Spotify con Joe Rogan, che attualmente produce uno dei video più popolari del mondo, e con Warner Bros.

Spotify dichiara che l’accesso ai podcast video è disponibile per gli utenti Free e Premium ed è supportato in tutti i mercati in cui sono disponibili questi servizi. Il servizio è già disponibile ma non è ancora funzionante a pieno regime. I podcast video saranno disponibili per tutti e a tutti sarà possibile spostarsi tra la versione video e audio del podcast. Il contenuto audio sarà possibile anche in background, mentre si utilizzano altre app o anche se si blocca il telefono. Questo è possibile soltanto su YouTube soltanto per gli abbonati.

Il servizio è un’opportunità per Spotify per far crescere il pubblico e per offrire nuovi spazi pubblicitari. I creatori di podcast spesso hanno già la versione video, ma fino ad ora Spotify non poteva offrire loro la possibilità di condividerlo. I primi podcast disponibili sono, in questo momento, Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay e The Rooster Teeth Podcast.

Su queste pagine trovate tutte le notizie di Macitynet su Apple Music e Spotify. A inizio 2020 la ricerca Nielsen ha presentato una crescita dei servizi di streaming musicale, in particolare negli Stati Uniti: i servizi di streaming hanno rappresentato, infatti, nello scorso anno, l’82 per cento del consumo totale legato alla musica negli USA.

