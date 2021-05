Spotify, ora download dei brani e ascolto diretto su Apple Watch

Sotify ha annunciato a partire da oggi il rollout di una funzionalità che offre la possibilità di scaricare playlist, album e podcast su Apple Watch inserendo di ascoltare offline i brani direttamente dallo smartwatch, funzione che gli utenti Premium possono sfruttare senza bisogno di avere con sé un iPhone.

La novità è pensata per gli utenti Premium, offerta come un’opzione in più nel menu nell’app di Spotify di iPhone riconoscibile dai “tre puntini” disponibile per ogni playlist, album o podcast, elenco dove sarà attiva, tra le altre, la voce “Scarica su Apple Watch”.

A differenza di Deezer, che permette di scaricare playlist direttamente dall’orologio, su Spotify bisogna prima passare attraverso l’app iOS dove apparirà una nuova opzione Download su Apple Watch. Un pulsante Download sull’orologio tonsente di sapere a che punto si trova lo scaricamento del brano; direttamente dall’Apple Watch arà inoltre possibile eliminare un brano o una playlist. I brani disponibili offline saranno riconiscibili per la presenza di una freccia verde accanto al nome.

La novità per iOS arriva dopo funzioni simili già offerte agli utenti Premium di dispositivi come i Fitbit o gli smartwatch Samsung Galaxy. È possibile usare anche Siri dall’Apple Watch per riprodurre i brani presenti nella memoria dell’orologio. Lo sviluppatore riferisce che la riproduzione offline dallo smartwatch offre un bitrate di 96 kbps.

La funzione arriverà progressivamente per tutti nelle prossime settimane. Per l’utilizzo è richiesto un Apple Watch Series 3 con watchOS 6.0 o superiore con connessione Cellular o WiFi; Spotify consiglia di avere almeno watchOS 7.1 – e ovviamente un abbonamento Premium.