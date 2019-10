Spotify è il doppio di Apple Music: raggiunti i 113 milioni di utenti paganti

Spotify sta crescendo ancora, e molto velocemente. Il servizio di musica in streaming ha annunciato il nuovo record di utenti raggiunto: sono 113 milioni gli utenti paganti, cinque milioni in più rispetto a quelli registrati a fine giugno e circa il doppio rispetto ai 60milioni di Apple Music. Nel panorama dell’industria musicale in streaming, Spotify peserebbe, dunque, il doppio rispetto ad Apple Music.

Insieme, Apple Music e Spotify rappresentano secondo i dati diffusi a inizio settembre 2019 dalla Recording Industry Association of America (RIAA), l’Associazione Americana dell’Industria Discografica, l’80 per cento dei ricavi dell’industria musicale in streaming.

Al 30 giugno 2019, gli utenti che avevano sottoscritto l’abbonamento Spotify erano 108 milioni, mentre al 30 settembre 2019 sono stati raggiunti i 113 milioni di utenti.

In una lettera agli azionisti, Spotify ha confermato che i dati disponibili indicano che la società sta raggiungendo una media del doppio dei nuovi abbonati per mese rispetto ad Apple Music, affermando di sentirsi sicuri della propria posizione competitiva sul mercato. I dati resi noti i primi di ottobre 2019 mettono in evidenza il distacco che Spotify ha dato ad Apple. Apple Music aveva 60 milioni di abbonati paganti alla fine di giugno 2019, secondo quanto dichiarato da Eddy Cue.

