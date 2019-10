Ecco DJI Mavic Mini, il drone 2,7K da 249 grammi per volare senza patentino

La presentazione ufficiale del DJI Mavic Mini è attesa per il prossimo mercoledì, ma già oggi in rete appaiono le immagini del piccolo drone, che non provengono da DJI, ma sono comunque ufficiali. La principale caratteristica, come riporta lo stesso nome, è quella dimensionale: davvero piccolo, sta nel palmo di una mano, e pesa appena 249 grammi, quindi da pilotare senza patentino.

E’ il negozio al dettaglio canadese Newegg a fornire le immagini ufficiali del Mavic Mini, sicuramente senza alcuna autorizzazione da parte di DJI. Non solo le immagini, ma anche le specifiche sono ormai ufficiali. Il prezzo della versione standard, che si contrapporrà alla Fly Combo, è di 399 euro.

Il drone peserà solo 249 grammi, dunque molto più leggero del Mavic Air, fino ad oggi il più leggero della line up DJI con un peso di 430 grammi. Il tempo di volo stimato per questo piccolo drone è di 30 minuti, con possibilità di registrare video fino a 2,7K, così da non cannibalizzare le vendite del Mavic Air o del Mavic Pro.

Non sono note altre caratteristiche del drone, anche se la camera dovrebbe essere stabilizzata sui tre assi, quindi con possibilità di video particolarmente stabili. Mavic Mini dovrebbe essere presentato tra due giorni ad un apposito evento DJI.

Vi forniremo tutti i dettagli del drone non appena sarà ufficializzato.