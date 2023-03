Spotify cambia volto e somiglia tanto a TikTok

Il feed video verticale in stile TikTok ha invaso molte delle app social più utilizzate e adesso arriva ufficialmente anche su Spotify, dopo essere stato in beta test l’anno scorso: in questo modo la piattaforma streaming vuole rinnovare il design della propria Home dell’app mobile con un aspetto “più visivo e dinamico”.

La società afferma che i feed visivi sono “costruiti per una scoperta più profonda e connessioni più significative tra artisti e fan”. Le sezioni Musica, Podcast e Audiolibri daranno anche la possibilità di scorrere attraverso i nuovi feed in cui Spotify offrirà clip audio e video per l’anteprima.

Quando l’utente trova qualcosa che desidera ascoltare dispone di opzioni per salvare, condividere, visualizzare in anteprima più canzoni (playlist o album), leggere le trascrizioni degli episodi e guardare podcast video.

Questi feed visivi si troveranno anche nell’interfaccia di ricerca, dove è possibile scorrere le clip organizzate per genere. Inoltre, Spotify ha dichiarato che metterà il contenuto visivo all’interno delle sue playlist curate come Discover Weekly, Release Radar, New Music Friday e Rap Caviar.

L’azienda vede questa interfaccia e funzione come un modo per offrire anteprime per le canzoni presenti in playlist e collezioni, il tutto prima ancora che l’utente prema sul tasto play. A differenza dei primi test, Spotify non ha aggiunto un quarto pulsante alla barra di navigazione dell’app per questi nuovi feed scorrevoli.

Per la scheda Musica, gli utenti negli Stati Uniti e in Canada vedranno DJ AI appena sotto la raccolta delle scorciatoie personalizzate. Quando si inizi a scorrere, l’app servirà frammenti audio e visivi di una canzone. Da qui, sarà possibile visualizzare in anteprima fino a cinque canzoni diverse da un album o da una playlist toccando le schede, proprio come su Instagram Stories.

Per la sezione Podcast, l’utente vedrà ancora le scorciatoie in alto mentre il resto del feed visualizzerà in anteprima gli spettacoli selezionati per ciascun utente. Infine, il numero uno della musica in streaming sta aggiungendo la riproduzione automatica per i podcast alla sua app. Proprio come per la musica, Spotify darà la possibilità di iniziare automaticamente “un altro episodio rilevante” in base a ciò che si stava ascoltando.

Spotify afferma che alcune di queste nuove funzionalità saranno disponibili a partire da oggi, mentre altre debutteranno nei prossimi mesi. Secondo Spotify la Commissione UE dovrebbe imporre ad Apple e App Store tre obblighi per salvaguardare concorrenza e utenti.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Spotify e Streaming si parte dai rispettivi collegamenti.