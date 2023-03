Apple finanzia un’etichetta musicale multicanale

Apple sta sostenendo finanziariamente una startup musicale lanciata da un suo ex dirigente.

La startup in questione si chiama “Gamma” ed è nata da una idea di Larry Jackson, ex Global Creative Director di Apple Music e Ike Youssef, dirigente dell’etichetta Interscope con vasta esperienza nel campo discografico.

A riferirlo è Reuters spiegando che Gamma si propone come alternativa alle tradizionali etichette discografiche.

Jackson ha dichiarato: “Gli artisti che plasmano la cultura odierna non creano solo musica ma anche video, film, podcast, moda e altro. Non dovrebbero essere rimbalzati tra vari ostacoli per potersi esprimere”.

L’idea di Gamma è supportare la creazione di contenuti, siano essi musica, video o podcast, e offrire la distribuzione e di audio e video mediante Vydia, piattaforma acquisita nel dicembre 2022.

Tra i primi artisti che partecipiano al progetto, ci sono: Usher e Rick Ross; Billboard riferisce di collaborazioni con Snoop Dogg e il suo catalogo Death Row, e anche con Naomi Campbell; sono previste collaborazioni con la holding Eldridge Industries dell’imprenditore Todd Boehly (già proprietario dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Sparks di basket) che ha acquisito – tra le altre cose – il catalogo di Bruce Springsteen.

Nel comunicato stampa della startup è spiegato che l’azienda “opera in modo distinto ma connesso con vari segmenti commerciali, musica regsitrata, contenuti visuali, media, agenzia creativa, e prodotti di consumo diretto”. Le competenze di Gamma ruotano intorno a tre pilastri: creazione contenuti, distribuzione dei contenuti e sviluppo dell’impresa commerciale incentrata sull’artista.

Il comunicato di Gamma riporta anche una dichiarazione di Olivier Schusser, Vice Presidente della Casa di Cupertino responsabile Apple Music: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per supportare i creator e non vediamo l’ora di vedere cosa può nascere dai sogni dei talenti combinando musica, video, podcast e altro”.

Gamma avrebbe ottenuto d Apple un miliardo di dollari in azioni e obbligazioni, ma altre fonti hanno riferito a Variety che Apple è partner ma non investitore e che l’investimento in ballo da parte di Cupertino è molto più basso.

Oltre a Apple, uno degli investitori di Gamma è lo studio indipendente A24 che si è occupato di produzioni per Apple TV+.